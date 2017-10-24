Ксения Собчак собирается "перевернуть это шоу". Журналистка объявила об этом сегодня на пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты, пишет сегодня newsru.com.

В начале своего выступления Собчак заявила, что в настоящее время выборы в России представляют собой "скорее высокобюджетное шоу, причем не очень высокого качества", и что она намерена изменить эту ситуацию. "Моя задача - перевернуть это шоу. Задача собрать вокруг графы "против всех" как можно больше людей", - пояснила Собчак.

Также она уделила внимание проблеме политзаключенных и показала ролик с портретами людей, которых, по ее мнению, несправедливо преследуют, в частности Олега Навального, Платона Лебедева, Олега Сенцова, Кирилла Серебренникова.

Телеведущая поблагодарила Михаила Ходорковского, который опубликовал манифест к выборам президента, в котором выразил мнение, что голосование не стоит бойкотировать.

Затем Собчак представила главу своего штаба - Игоря Малашенко - и еще одного члена Сергея Кальварского. Малашенко - политконсультант Бориса Ельцина на выборах 1996 года, курировавший СМИ. Он также был одним из основателей НТВ. Режиссер Кальварский в команде будет отвечать за YouTube.

Отметим, что после объявления Собчак имени главы ее штаба гражданская жена Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска написала в своем Facebook, что это решение стало для нее полной неожиданностью. Однако Божена, поддерживающая Алексея Навального, пообещала не расходиться с Малашенко из-за его политических взглядов и работы в штабе Ксении Собчак.

Рынска в октябре этого года в эфире шоу "Кактус" на YouTube-канале "Навальный Live" объявила о намерении уехать из России вместе с Игорем Малашенко. "Здесь жить нельзя… Я больше не могу жить при Путине, у меня просто лопнуло терпение", - заявила Рынска, не исключив, однако, что может передумать. Она добавила, что Игорь Малашенко, раньше планировавший стать налоговым резидентом России, отказался от своего намерения.

Малашенко, отвечая сегодня во время пресс-конференции на вопрос журналистов, как он в случае отъезда из страны планирует руководить штабом Ксении Собчак, заявил, что все вопросы, связанные с отъездом, надо адресовать Божене, а ему руководить штабом ничто не помешает.

Отметим, что ранее BBC сообщал, что Собчак предлагала возглавить ее предвыборный штаб гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, создателю фонда "СПИД.Центр" Антону Красовскому, журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю, а также бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Однако никто из них работать на кампанию Собчак не согласился.

Команда Собчак

В ходе пресс-конференции Собчак представила также и других членов своего штаба. Среди них - Ксения Чудинова, которая назначена пресс-секретарем штаба. Марина Литвинович будет отвечать за контакты с активистами. Интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров, ранее работавший с кандидатом в президенты США Берни Сандерсом и российским политиком Дмитрием Гудковым. За работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами будет отвечать политтехнолог Алексей Ситников, во время "оранжевой революции" на Украине работавший с Юлией Тимошенко.

Штабы Собчак будут организованы во всех крупных городах России. Сама она в ближайшее время начнет тур по регионам, в ходе которого обещает посетить все города-миллионники.

Со следующей недели в пресс-центре на Саввинской набережной будут проходить еженедельные дискуссии. К ним Собчак привлекла Владислава Иноземцева и Андрея Мовчана. Дискуссии об инклюзивном образовании будет вести Авдотья Смирнова, а о ВИЧ и СПИДе - Антон Красовский.

О Крыме, Навальном и Путине

Далее телеведущая перешла к ответам на вопросы. Один из первых касался принадлежности Крыма, присоединенного к России в 2014 году. "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка", - заявила Собчак. Она добавила, что своими действиями на полуострове Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и теперь важно "восстановить дружбу России и Украины любой ценой". В то же время Собчак заявила, что вопрос принадлежности полуострова требует дальнейшего серьезного обсуждения, так как там есть "огромное количество русских людей", которые поддерживают его присоединение к РФ.

Главную же задачу внешней политики России Собчак определила следующим образом: "Чтобы нас не боялись, а любили". "(Нам нужна) политика мира, а не войны. Нам нужна торговля, а не расширение территорий", - сказала она.

Нынешнюю российскую тактику Собчак назвала "чем-то из прошлых веков". "Сейчас границы расширяются технологиями, инновациями", а не тем, где "вбиты колышки", считает телеведущая. От того, что изображено на карте, по ее мнению, ничего не зависит. "Наша задача - сделать Русский мир миром объединения, а не войны. А путь войны приведет нас к катастрофе и ни к чему другому", - заявила Собчак.

В этот момент в зале заметили писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Он заявил, что пришел поздравить Собчак. "Спасибо", - ответила она.

Также Собчак высказалась об оппозиционере Алексее Навальном. "Я буду добиваться всеми способами, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата", - заявила она. Комментируя реакцию Навального на ее намерение идти на выборы она сказала: "Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем". В случае регистрации Навального в качестве кандидата на выборах Собчак готова снять свою кандидатуру и "войти в его команду".

Интересно, что, отвечая на вопросы журналистов о предвыборной программе Собчак и ее обещаниях, начальник ее штаба высказал совсем другую точку зрения, нежели его кандидат. Игорь Малашенко заявил, что не считает, что Собчак должна снимать свою кандидатуру с выборов в случае регистрации на выборах Алексея Навального.

Несколько вопросов касалось деталей финансирования кампании Собчак. Она заявила, что у нее уже есть желающие оказать ей финансовую поддержку. Однако называть конкретные имена спонсоров отказалась, чтобы никого не "подставлять". "Чтобы к ним не пришли "врачи", - пояснила Собчак.

На уточняющий вопрос о том, у кого она ни за что не возьмет деньги на кампанию, телеведущая заявила, что у бандитов и у Кремля.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Собчак продемонстрировала хорошее знание английского языка.

Говоря о своей встрече с Путиным, после которой Собчак уже успели окрестить инструментом Кремля, телеведущая пояснила, что эта встреча была связана со съемками фильма о ее отце Анатолии Собчаке (бывшем мэре Санкт-Петербурга, при котором Путин начал свою карьеру во власти), а не с ее намерением идти на выборы президента. "Не надо смешивать эти две темы. Разрешения ни на что я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Перед тем как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, ты идешь и говоришь с ним", - пояснила телеведущая.

Она также рассказала, что Путин когда-то спас жизнь ее отцу, поэтому оскорблять его она не будет. Но на выборах она намерена выступать в том числе и против нынешнего президента.

Собчак заявила, что в России нет независимых выборов и независимого суда. "Это результат этих 18 лет", - сказала она, имея в виду годы активного нахождения Путина у власти.

Также Собчак заявила, что идет на выборы как самовыдвиженец, но может изменить свое решение и пойти от какой-либо партии, если "будут люди, которые меня поддерживают". В то же время телеведущая заметила, что ее партия - это "народ России".

Собчак также отвергла наличие конфликта интересов в ситуации, когда она баллотируется в президенты, в то время как ее мать Людмила Нарусова является действующим сенатором. "Никакого конфликта здесь нет", - сказала она, добавив, что у нее с матерью разные взгляды на вещи. "Нарусова не баллотируется в президенты", - подчеркнула Собчак.

Собчак заявила, что боится за сына

Ближе к концу пресс-конференции в трансляции на телеканале "Дождь" начались помехи. Редакция пояснила, что возникли технические проблемы, после чего на телеканале начали передавать новости.

Между тем пресс-конференция переместилась в фойе театра, где возможности задать вопросы Собчак дожидались журналисты, которые не попали в зал.

Они спросили Собчак об отце, на что она ответила, что Анатолий Собчак поддержал бы ее решение баллотироваться в президенты. "Я тоже пострадала от этой власти. Боюсь, что что-нибудь подбросят, например. Но еще больше я боюсь за своего сына Платона: ему жить в этой стране", - цитирует Собчак издание New Times.

Затем телеведущая сравнила себя с Пиночетом. "Мы помним из истории людей, которые переворачивали ход выборов: Пиночет, Индира Ганди. Вот моя задача - перевернуть эти выборы. Алексея Навального власть игнорирует. Меня нельзя игнорировать", - сказала она.

Также на пресс-конференции произошел небольшой инцидент. New Times пишет, что в фойе театра ворвался мужчина и начал громко кричать про коллегу, которому не дают слова. Его скрутили охранники.

Gazeta.ru утверждает, что в здание театра ворвался человек в маске единорога и стал выкрикивать провокационные лозунги. Охрана вывела нарушителя порядка на улицу.

Напомним, Собчак объявила о том, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года, 18 октября. Ее письмо опубликовала газета "Ведомости". У Собчак также появился предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как "кандидат против всех" и призывает желающих вступать в ее команду.

Российские СМИ еще в начале сентября писали о том, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" может принять участие в предстоящих выборах главы государства. Поначалу Собчак опровергала эту информацию, называя ее "вбросом", "провокацией", "маразмом" и "попыткой дискредитации". Однако позднее в интервью журналу Glamour на соответствующий вопрос она ответила: "Мне все интересно".

