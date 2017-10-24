Ксения Собчак собирается "перевернуть это шоу". Журналистка объявила об этом сегодня на пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты, пишет сегодня newsru.com.

В начале своего выступления Собчак заявила, что в настоящее время выборы в России представляют собой "скорее высокобюджетное шоу, причем не очень высокого качества", и что она намерена изменить эту ситуацию. "Моя задача - перевернуть это шоу. Задача собрать вокруг графы "против всех" как можно больше людей", - пояснила Собчак.

Также она уделила внимание проблеме политзаключенных и показала ролик с портретами людей, которых, по ее мнению, несправедливо преследуют, в частности Олега НавальногоПлатона ЛебедеваОлега СенцоваКирилла Серебренникова.

08:16 19 октября

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Телеведущая поблагодарила Михаила Ходорковского, который опубликовал манифест к выборам президента, в котором выразил мнение, что голосование не стоит бойкотировать.

Затем Собчак представила главу своего штаба - Игоря Малашенко - и еще одного члена Сергея Кальварского. Малашенко - политконсультант Бориса Ельцина на выборах 1996 года, курировавший СМИ. Он также был одним из основателей НТВ. Режиссер Кальварский в команде будет отвечать за YouTube.

Отметим, что после объявления Собчак имени главы ее штаба гражданская жена Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска написала в своем Facebook, что это решение стало для нее полной неожиданностью. Однако Божена, поддерживающая Алексея Навального, пообещала не расходиться с Малашенко из-за его политических взглядов и работы в штабе Ксении Собчак.

Рынска в октябре этого года в эфире шоу "Кактус" на YouTube-канале "Навальный Live" объявила о намерении уехать из России вместе с Игорем Малашенко. "Здесь жить нельзя… Я больше не могу жить при Путине, у меня просто лопнуло терпение", - заявила Рынска, не исключив, однако, что может передумать. Она добавила, что Игорь Малашенко, раньше планировавший стать налоговым резидентом России, отказался от своего намерения.

Малашенко, отвечая сегодня во время пресс-конференции на вопрос журналистов, как он в случае отъезда из страны планирует руководить штабом Ксении Собчак, заявил, что все вопросы, связанные с отъездом, надо адресовать Божене, а ему руководить штабом ничто не помешает.

11:35 19 октября

"Ну ради бога". Как Ксения Собчак выдвигалась в президенты и кто участвует в ее кампании

Отметим, что ранее BBC сообщал, что Собчак предлагала возглавить ее предвыборный штаб гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, создателю фонда "СПИД.Центр" Антону Красовскому, журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю, а также бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу.  Однако никто из них работать на кампанию Собчак не согласился. 

Команда Собчак

В ходе пресс-конференции Собчак представила также и других членов своего штаба. Среди них - Ксения Чудинова, которая назначена пресс-секретарем штаба. Марина Литвинович будет отвечать за контакты с активистами. Интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров, ранее работавший с кандидатом в президенты США Берни Сандерсом и российским политиком Дмитрием Гудковым. За работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами будет отвечать политтехнолог Алексей Ситников, во время "оранжевой революции" на Украине работавший с Юлией Тимошенко.

Штабы Собчак будут организованы во всех крупных городах России. Сама она в ближайшее время начнет тур по регионам, в ходе которого обещает посетить все города-миллионники.

Со следующей недели в пресс-центре на Саввинской набережной будут проходить еженедельные дискуссии. К ним Собчак привлекла Владислава Иноземцева и Андрея Мовчана. Дискуссии об инклюзивном образовании будет вести Авдотья Смирнова, а о ВИЧ и СПИДе - Антон Красовский.

О Крыме, Навальном и Путине

19:15 19 октября

Собчак: Кто она – лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?

Далее телеведущая перешла к ответам на вопросы. Один из первых касался принадлежности Крымаприсоединенного к России в 2014 году. "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка", - заявила Собчак. Она добавила, что своими действиями на полуострове Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и теперь важно "восстановить дружбу России и Украины любой ценой". В то же время Собчак заявила, что вопрос принадлежности полуострова требует дальнейшего серьезного обсуждения, так как там есть "огромное количество русских людей", которые поддерживают его присоединение к РФ.

Главную же задачу внешней политики России Собчак определила следующим образом: "Чтобы нас не боялись, а любили". "(Нам нужна) политика мира, а не войны. Нам нужна торговля, а не расширение территорий", - сказала она.

Нынешнюю российскую тактику Собчак назвала "чем-то из прошлых веков". "Сейчас границы расширяются технологиями, инновациями", а не тем, где "вбиты колышки", считает телеведущая. От того, что изображено на карте, по ее мнению, ничего не зависит. "Наша задача - сделать Русский мир миром объединения, а не войны. А путь войны приведет нас к катастрофе и ни к чему другому", - заявила Собчак.

В этот момент в зале заметили писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Он заявил, что пришел поздравить Собчак. "Спасибо", - ответила она.

19:49 20 октября

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

Также Собчак высказалась об оппозиционере Алексее Навальном. "Я буду добиваться всеми способами, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата", - заявила она. Комментируя реакцию Навального на ее намерение идти на выборы она сказала: "Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем". В случае регистрации Навального в качестве кандидата на выборах Собчак готова снять свою кандидатуру и "войти в его команду".

Интересно, что, отвечая на вопросы журналистов о предвыборной программе Собчак и ее обещаниях, начальник ее штаба высказал совсем другую точку зрения, нежели его кандидат. Игорь Малашенко заявил, что не считает, что Собчак должна снимать свою кандидатуру с выборов в случае регистрации на выборах Алексея Навального.

Несколько вопросов касалось деталей финансирования кампании Собчак. Она заявила, что у нее уже есть желающие оказать ей финансовую поддержку. Однако называть конкретные имена спонсоров отказалась, чтобы никого не "подставлять". "Чтобы к ним не пришли "врачи", - пояснила Собчак.

На уточняющий вопрос о том, у кого она ни за что не возьмет деньги на кампанию, телеведущая заявила, что у бандитов и у Кремля.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Собчак продемонстрировала хорошее знание английского языка.

10:42 23 октября

Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы

Говоря о своей встрече с Путиным, после которой Собчак уже успели окрестить инструментом Кремля, телеведущая пояснила, что эта встреча была связана со съемками фильма о ее отце Анатолии Собчаке (бывшем мэре Санкт-Петербурга, при котором Путин начал свою карьеру во власти), а не с ее намерением идти на выборы президента. "Не надо смешивать эти две темы. Разрешения ни на что я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Перед тем как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, ты идешь и говоришь с ним", - пояснила телеведущая.

Она также рассказала, что Путин когда-то спас жизнь ее отцу, поэтому оскорблять его она не будет. Но на выборах она намерена выступать в том числе и против нынешнего президента.

Собчак заявила, что в России нет независимых выборов и независимого суда. "Это результат этих 18 лет", - сказала она, имея в виду годы активного нахождения Путина у власти.

Также Собчак заявила, что идет на выборы как самовыдвиженец, но может изменить свое решение и пойти от какой-либо партии, если "будут люди, которые меня поддерживают". В то же время телеведущая заметила, что ее партия - это "народ России".

Собчак также отвергла наличие конфликта интересов в ситуации, когда она баллотируется в президенты, в то время как ее мать Людмила Нарусова является действующим сенатором. "Никакого конфликта здесь нет", - сказала она, добавив, что у нее с матерью разные взгляды на вещи. "Нарусова не баллотируется в президенты", - подчеркнула Собчак.

20:17 23 октября

Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак

Собчак заявила, что боится за сына

Ближе к концу пресс-конференции в трансляции на телеканале "Дождь" начались помехи. Редакция пояснила, что возникли технические проблемы, после чего на телеканале начали передавать новости.

Между тем пресс-конференция переместилась в фойе театра, где возможности задать вопросы Собчак дожидались журналисты, которые не попали в зал.

Они спросили Собчак об отце, на что она ответила, что Анатолий Собчак поддержал бы ее решение баллотироваться в президенты. "Я тоже пострадала от этой власти. Боюсь, что что-нибудь подбросят, например. Но еще больше я боюсь за своего сына Платона: ему жить в этой стране", - цитирует Собчак издание New Times.

Затем телеведущая сравнила себя с Пиночетом. "Мы помним из истории людей, которые переворачивали ход выборов: Пиночет, Индира Ганди. Вот моя задача - перевернуть эти выборы. Алексея Навального власть игнорирует. Меня нельзя игнорировать", - сказала она.

Также на пресс-конференции произошел небольшой инцидент. New Times пишет, что в фойе театра ворвался мужчина и начал громко кричать про коллегу, которому не дают слова. Его скрутили охранники.

16:11 сегодня

Ксения Собчак назвала Крым украинским

Gazeta.ru утверждает, что в здание театра ворвался человек в маске единорога и стал выкрикивать провокационные лозунги. Охрана вывела нарушителя порядка на улицу.

Напомним, Собчак объявила о том, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года, 18 октября. Ее письмо опубликовала газета "Ведомости". У Собчак также появился предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как "кандидат против всех" и призывает желающих вступать в ее команду.

Российские СМИ еще в начале сентября писали о том, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" может принять участие в предстоящих выборах главы государства. Поначалу Собчак опровергала эту информацию, называя ее "вбросом", "провокацией", "маразмом" и "попыткой дискредитации". Однако позднее в интервью журналу Glamour на соответствующий вопрос она ответила: "Мне все интересно".
 