АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- Состоится очередная сессия нижней палаты парламента Таджикистана, на которой будет рассмотрен проект закона Республики Таджикистан «Об ограничении использования табачных изделий».

- В Душанбе в Исмаилитском центре состоится Первый Национальный Конгресс людей с инвалидностью Таджикистана. Конгресс пройдет под лозунгом «Вместе мы сила». Начало в 9.30.

- В Гиссаре состоится отложенный матч 18-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги между душанбинским «Истиклолом» и «Худжандом». Начало в 18.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ОКТЯБРЯ

1933 - В Душанбе введена в эксплуатацию первая в Таджикистане швейная фабрика, с 1964 г. - в составе фирмы «Гулистон».

1961 - Учреждено звание «Народный поэт (писатель) Таджикистана».

1963 - Вышел в печать первый том «Истории таджикского народа» подготовленный институтом истории Академии наук Таджикской ССР.

2012 - В Таджикистане принят первый Градостроительный кодекс, проект которого был предложен депутатам правительством страны.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ОКТЯБРЯ

1907 – родился русскоязычный поэт Таджикистана и переводчик Василий Кириллов.

1910-1981 – родился ученый-медик академик Комил Таджиев.

1913-1989 – родился писатель Ходжи Садык.

1940-2001 – родился дипломат Карим Юлдашев.

1941 – родился актер театра Таджикистана Берди Мингбоев

1951 – родился экономист Султонмурод Исмоилов

1952 – родился писатель Субхон Ёдгори

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 17-22 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 24-26 тепла.