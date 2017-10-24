Авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии нового направления по маршруту Душанбе-Сеул. Рейс состоится 31 октября в 9-00.

Как сообщается в распространненом авиакомпанией пресс-релизе, рейс будет открыт согласно договорённости глав государств и правительств Республики Таджикистан и Южной Кореи с целью развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере воздушных перевозок.

"На борту авиалайнера "Боинг 737-900" будет находиться делегация, которая примет участие в переговорах по открытию регулярного рейса, призванного не только соединить Республику Таджикистан и Южную Корею прямым воздушным сообщением, но и наладить туристические отношения между странами", - подчеркивает пресс-служба авиакомпании.

31 октября также состоится открытие рейса по маршруту Куляб-Москва-Куляб. Из Куляба в московский аэропорт "Внуково" "Сомон Эйр" будет летать три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Куляба – 17-00 по местному времени. Все рейсы будут осуществляться на самолётах "Боинг 737".

На сегодняшний день "Сомон Эйр" успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.