При досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезённой на территорию Казахстана с 6 по 20 октября 2017 года, выявлено 59 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК, пишет Informburo.kz.

Из 59 случаев ввоза подкарантинной продукции 41 был зафиксировано из Кыргызстана. В 11 из них продукция была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом (яблоки и груши – 93,3 тонны, 21 тонна винограда и 4 тонны свеклы).

Также в продуктах из Кыргызстана были обнаружены насекомые-вредители.Такие, как червец комстока, восточная плодожорка, золотистая картофельная нематода, повилика, азиатская ягодная муха (дрозофила) и картофельная моль.

Зафиксировано 17 случаев выявления карантинных объектов в следующей продукции: хурма и гранаты – 20,6 тонны, яблоки и груши – 47,7 тонны, сухофрукты – 42,4 тонны, виноград – 60,1 тонны, картофель – 66,7 тонны. Выявлено 19 случаев ввоза без маркировки на упаковках: малина и клубника – 10,5 тонны, яблоки и груши – 37,2 тонны, виноград – 61,2 тонны, сливы – 12 тонн, гранаты – 2,9 тонны, – говорится в сообщении МСХ.



