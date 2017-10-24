В мире 264 миллиона детей и подростков школьного возраста не учатся в школе, говорится в докладе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который цитирует DW.

Установлено, что 100 миллионов молодых людей не умеют читать и писать. Документ опубликован во вторник, 24 октября. Были проанализированы данные статистики из 128 стран за 2010 - 2015 годы.

Согласно данным доклада, за этот период начальную школу закончили 83% детей, среднюю - 69%, старшую - 45%. Только в 17% стран по всему миру предусмотрено обязательное одногодичное дошкольное образование для детей, выяснили исследователи.

По сведениям авторов доклада, равные возможности для мальчиков и девочек в 2015 году в начальной школе были только в 66% стран, в средней школе - в 45%, в старшей - в 25%.

В среднем правительства стран выделяют на образование 4,7% ВВП, подсчитали в ЮНЕСКО. По данным организации, для качественного образования и создания равных возможностей доступа к обучению в странах с низкими доходами не хватает 39 млрд долларов (около 33 млрд евро) ежегодно. В России власти выделили на образование в 2015 году 3,9% от ВВП, говорится в докладе.

По мнению экспертов ЮНЕСКО, подотчетность в сфере образования должна начинаться с правительств. Если власти перекладывают вину за низкий уровень обучения на структуры на местах, они тем самым отвлекают внимание от своей ответственности за создание сильной системы образования.

"Образование - это общая ответственность между всеми: правительством, школами, учителями, родителями и негосударственными учреждениями", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Подотчетность в образовании предусматривает различные способы привлечения людей и учреждений к ответственности за достижение высокого качества образования, включая тестирование, мониторинг, проверки, отмечают в ЮНЕСКО. В организации считают, что обвинение только в адрес учителей в низком уровне обучения является несправедливым и неконструктивным.

Решить проблему с падением уровня образования поможет прозрачность. В настоящее время лишь одно из шести правительств публикует ежегодные отчеты о мониторинге сферы образования. Кроме того, необходимы сильные независимые органы, такие как омбудсмены и аудиторские учреждения, которые бы следили за состоянием отрасли. Отсутствие подотчетности в этой сфере открывает путь для коррупции, уверены в ЮНЕСКО.

В докладе содержится призыв к правительствам всех стран разработать механизмы подотчетности школ и учителей, уважать право средств массовой информации на изучение состояния образования, создать независимые институты для рассмотрения жалоб, разработать надежные и эффективные критерии обеспечения качественного образования.

Недавно Всемирный банк опубликовал доклад "Обучение: как реализовать потенциал системы образования", в котором говорилось о всеобщем кризисе образования в мире. Исследователи отмечали, что миллионы детей в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения сталкиваются с перспективой упущенных возможностей и получения низкой заработной платы из-за невозможности школ дать им необходимые инструменты для того, чтобы добиться успеха в жизни.

Согласно статистике, 25% лучших учеников в странах со средним доходом, среди которых и Россия, оказались бы среди 25% отстающих в странах с высоким доходом. По оценке Всемирного банка, в целом более 60% учеников начальной школы в развивающихся странах не обладают минимальными навыками.

Тогда же директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко сообщил "Ведомостям", что в России 15% школьников, судя по результатам ЕГЭ, так и не овладевают базовыми знаниями и навыками.