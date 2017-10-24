Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим выразил обеспокоенность текущим состоянием автомобильных тоннелей страны. Он поручил ускорить работы по созданию отдельного учреждения, которая будет заниматься содержанием и ремонтом этих защитных сооружений. Также вице-премьер отметил целесообразность возведения дополнительных тоннелей на автодорогах страны.

Вопросы, связанные с плачевным состоянием действующих на автодорогах республики тоннелей, обсуждены на рабочем совещании в министерстве транспорта с участием Азима Иброхима, сообщили «АП» в правительстве РТ.

Вице-премьер, выступая на мероприятии, отметил, что, несмотря на финансовые проблемы, в целях обеспечения круглогодичного движения автотранспорта со всеми регионами страны построены несколько тоннелей.

За счет привлечения иностранных инвестиций в республике построены пять таких сооружений общей протяженностью 18 километров на сумму более 248 миллионов долларов, отметил вице-премьер.

Азим Иброхим указал на «серьезные недостатки», которые существуют в содержании почти всех тоннелей.

"Камеры наблюдения, компьютерный контроль внедрённого состояния тоннеля, вентиляционный комплекс должны быть в постоянном рабочем состоянии. В тоннелях «Хатлон», «Озоди», «Истиклол» и «Шахристон» нуждаются в замене часть осветительных ламп и воздухоочистителей и практически все рукава для пожаротушения", - сказал вице-премьер.

Уровень обслуживания и обеспечения рабочего состояния техники и оборудования не отвечает требованиям, а специалисты нуждаются в повышении квалификации, - подчеркнул Азим Иброхим.

Кроме того, продолжил он, в целях содержания внутри тоннелей в чистоте обслуживающие структуры должны быть обеспечены пожарными и поливочными машинами, гидрорукавами для ремонта и замены освещения и воздухоочистителей, а также машиной для эвакуации автотранспорта из тоннеля.

Вице-премьер дал ответственным лицам конкретные указания по устранению существующих проблем. Минтрансу было поручено ускорить работы по созданию учреждения, которая должна будет заниматься содержанием тоннелей.

Ранее министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода на заседании нижней палаты парламента сообщил депутатам, что министерством занимается созданием отдельного учреждения по ремонту и содержания автомобильных тоннелей.

Азим Иброхим также отметил необходимость строительства новых тоннелей на автодорогах страны.

Отметим, что отсутствие на отдельных участках автодорог страны защитных сооружений прошлой зимой привело к гибели десяток человек: в результате обильных снегопадов и схода многочисленных лавин в конце января этого года на автодороге Душанбе-Худжанд погибли 13 человек. После этого было принято решение о строительстве новых галерей на особо опасных участках этой дороги.

Государственная комиссия в составе представителей министерств и ведомств, а также компании IRS, занимающейся управлением инфраструктуры дороги Душанбе-Чанак, первоначально пришла к выводу о строительстве галерей, общей протяженностью 5,5 км.

Демонстрация проектов по строительству новых галерей Минтрансом состоялось в конце сентября этого года.

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