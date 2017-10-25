Скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат в кинотеатрах Таджикистана 26 октября.

Фильм «Матильда», который рассказывает об увлечении наследника российского престола - будущего императора Николая II - балериной Матильдой Кшесинской задолго до выхода в прокат вызвал широкий общественный резонанс не только в России, но и во многих странах, где проживают православные христиане.

Дело в том, что последний российский император Николай II канонизирован Русской православной церковью, как святой страстотерпец – пострадавший за исполнение заповедей Бога.

Мы решили обратиться за комментарием по поводу выхода в прокат «Матильды» в таджикских кинотеатрах, о чем повествуют афиши на их сайтах, к епископу Душанбинскому и Таджикистанскому Питириму.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим Озодагон

«Это ложь и клевета на царскую семью, - сказал в интервью «АП» епископ. – Выпускать такую картину о Николае II, да еще и в год столетия революции – это кощунство».

«Города, в которых будет продемонстрирован этот фильм, может настигнуть кара Господня», - считает епископ Душанбинский и Таджикистанский

По словам епископа, церковь не может запретить этот фильм. «Однако, верующим христианам Таджикистана я советую не посещать кинопоказы «Матильды», чтобы не участвовать в оскорблении канонизированной царской семьи», - заявил епископ Питирим.

«Парадокс в том, что против этого фильма выступили не только православные христиане, но и мусульмане, - сказал епископ Питирим. – На Кавказе этот фильм даже запретили к показу. История повторилась - корпус Николая II, который состоял из мусульман, остался верным ему до конца. Мусульмане Кавказа и сейчас верны ему».

Епископ говорит, что картину «Матильда» не видел и смотреть не собирается.

«Сторонники этого фильма говорят нам, мол, не смотрели, а критикуете, но разве обязательно пробовать наркотики, чтобы бороться с этим злом?», – вопрошает Питирим.

"Война" Поклонской и Учителя

В России главными сторонами противостояния стали режиссер фильма Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

Она написала в Генеральную прокуратуру России 43 обращения с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма и признать его «провокационным экстремистским материалом».

Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросам Поклонской.

Одна из главных претензий Поклонской к фильму «Матильда» заключается в том, что образ Николая II, представленный в фильме, не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора и картина оскорбляет чувства верующим православных христиан.

Депутат ссылается и на десятки тысяч обращений россиян, которые, по ее словам, направляют ей свои жалобы на содержание ленты.

Перед тем, как картина «Матильда» получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры России, против этого фильма высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и замглавы дагестанского правительства Анатолий Карибов.

По словам главы Чечни, протестующие против показа ленты, расценивают ее «как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

В самой России фильм «Матильда» также выйдет в прокат 26 октября.

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