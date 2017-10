Младшая дочь покойного президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева спустя шесть лет после проигрыша в суде французскому интернет-сайту «Rue89», который назвал ее отца «диктатором», снова грозит нескольким независимым западным изданиям возможными судебными преследованиями.

На сей раз младшая дочь ныне покойного президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев предупредили французский еженедельник Mediapart, базирующуюся в Румынии расследовательскую журналистскую организацию The Black Sea и швейцарское издание Le Temps о последствиях публикации «клеветнической статьи».

Причиной нынешних гневных угроз, отправленных американским адвокатом Лолы Каримовой-Тилляевой трем западным изданиям, стало совместное расследование, проведенное журналистом еженедельника Mediapart Янном Филиппином (Yann Philippin), корреспондентом группы The Black Sea Майклом Бердом (Michael Bird) и журналистом газеты Le Temps Сильвеном Бессонле (Sylvain Bessonle).

Статья, в которой приводятся основные моменты данного расследования, была опубликована на английском и французском языках 13 октября 2017 года; за прошедшую неделю перевод этой статьи на русском языке вышел на страницах нескольких региональных СМИ, в частности, на сайте информагентства «Фергана» и интернет-издания Ц-1.

Пресса нарушила тишину миллионов Каримовой?

Авторы нового расследования под заголовком «Офшорная схема за кулисами богатства дочери узбекского диктатора» – «Offshore scheme behind the riches of Uzbek dictator's daughter» – состоящего из более чем 10 страниц, попытались расследовать финансовые источники Лолы Каримовой-Тилляевой, стоящие за ее роскошной жизнью на Западе, в частности, странах Европы.

Авторы, начавшие статью последними подробностями, касающимися роскошной жизни младшей дочери экс-президента Узбекистана, пытались установить, откуда и каким образом Лола Каримова-Тилляева, устроившая в дни Каннского кинофестиваля в 2016 и 2017 годах вечеринки в самых дорогих ресторанах и берегах города, дарившая своим гостям – известным западным кинозвездам – дорогой парфюм «Гармонист» (Лола Каримова-Тилляева является владелицей бренда The Harmonist – Ред.) и учрежденную ею одноименную премию, находит миллионы, которые столь необходимы для ведения такого образа жизни.

Как приводится в расследовании:

Секретные документы, предоставленные вначале Mediapart, а затем медиасети European Investigative Collaborations (EIC), показывают, что только в 2013–2014 годах супруги (Лола и Тимур) Тилляевы накопили 127 миллионов долларов, скрытых на офшорных счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии.

Эти «секретные документы» не были представлены общественности. Редакция Радио Озодлик непосредственно не видела эти документы.

Сердце схем – Дубай

В центре секретных документов, расследованных западными журналистами при помощи финансовых экспертов, стоит зарегистрированная в Дубае торговая компания SecurTrade. Согласно этим документам, журналисты утверждают, что единственным акционером данной компании, зарегистрированной в 2013 году, является сам Тимур Тилляев.

SecurTrade, как приводится в документах, занимается поставкой импортных товаров – одежды и телевизоров – на основной оптовый рынок Ташкента – «Абу Сахий», который тоже принадлежит Тимуру Тилляеву.

«SecurTrade, как приводится в расследовании, покупает товары в Китае и Турции, затем продает их компаниям-оболочкам (shell), которые в свою очередь перепродают их шотландским компаниям-оболочкам. Те же, в свою очередь, реализуют товары торговцам на рынке "Абу-Сахий"», – приводится в расследовании.

Авторы расследования, обратившие внимание на подозрительность данных схем, отмечают, что достаточно большая прибыль, которую имеет SecurTrade от подобных сделок с несколькими компаниями-оболочками в разных странах, является первым моментом, наводящим на подозрения.

«Документы банковских переводов за 2013-2014 годы показывают, что за этот период SecurTrade достигла минимум 127 миллионов долларов прибыли от оборота в 151 миллион долларов.

А это значит, что прибыль компании составила 85%, что немыслимо для компаний, торгующих такими товарами, как одежда и телевизоры», – говорится в статье.

Как SecurTrade достиг такой большой прибыли?

Ответ на этот вопрос сравнительно прост – «По-видимому, данная дубайская компания Тимура Тилляева продает товар, но практически никогда не покупает его», комментируют авторы расследования.

В предоставленных журналистам банковских документах за 2013-2014 годы указано, что продажи компании SecurTrade составили 151 миллион долларов, в то время как поставщикам было выплачено только 8 миллионов долларов, что почти в двадцать раз меньше.

«В годовых финансовых документах SecurTrade указано, что в 2014 году компания выкупила товар на общую сумму 92 миллиона долларов, в то время как ее долг перед поставщиками составил 79 миллионов долларов. Это значит, что SecurTrade заплатил всего лишь 13 миллионов за товары, стоимость которых составляет 92 миллиона долларов. Как приводят финансовые эксперты, поставщики практически не допускают, чтобы их клиенты покупали товар за такую большую сумму долга, а даже если и допускают, то срок оплаты подобной сделки не превышает трех месяцев», – говорится в статье.

Авторы журналистского расследования, исходя из того, что сделки компании Лолы Каримовой и Тимура Тилляева и переводы с их банковских счетов осуществлялись через сложные оффшорные схемы на территории нескольких государств, решили приложить к статье специальную диаграмму, которая может помочь понять всю суть.

Эта диаграмма составлена Donatien Huet – представителем Mediapart.

С​крытые под оболочками посредники

Партнеры сделок Тимура Тилляева, как утверждают авторы расследования, столь же тревожны.

Эти сделки начинаются с компании Тимура Тилляева SecurTrade и заканчиваются, как утверждает адвокат Тилляева, торговцами с его оптового рынка «Абу Сахий».

По словам журналистов, опирающихся на секретные документы, все эти торговцы, базирующиеся в Центральной Азии, очень странным образом зарегистрировали свой бизнес в Шотландии, которая находится в 5 тысяч километрах от Ташкента.

Приведенные в финансовых документах три торговых клиента компании SecurTrade – Elcorp, Five Star Technology Support и Greenhall Management – зарегистрированы в одной шотландской деревне под названием Douglas. (Как приводится в статье, только на одной центральной улице этой деревни зарегистрированы 2662 компании).

Противоречивый статус под названием «Scottish Limited Partnerships», несмотря на то, что заочно вызывает уважение в качестве британской компании, на самом деле дает возможность сохранить в тайне истинное имя владельца и далек от прозрачности, считают специалисты.

Как становится ясно по результатам расследования, за всеми компаниями, которые ведут торговые сделки с супругом Лолы Каримовой-Тилляевой, стоит базирующаяся в Дублине компания Kearney Curran & Co, а в качестве номинальных директоров указаны одни и те же граждане Великобритании.

Журналисты, прибывшие по адресу, по которому зарегистрирован один из торговых клиентов компании Тимура Тилляева – Elcorp, обнаружили, что на самом деле по данному адресу зарегистрирован директор компании, который подтвердил, что его компания создала службу почтовых ящиков для Elcorp. Никакого персонала по указанному адресу не было, сообщили журналисты.

По словам финансовых экспертов, подобная схема разработана, чтобы скрыть истинного владельца компании.

Цепочка совпадений?

Еще одно «странное совпадение» в годовых финансовых документах, по утверждению журналистов, ознакомившихся с секретными финансовыми документами – то, что все зарегистрированные в Шотландии торговые партнеры Тимура Тилляева открыли свои банковские счета в одном латвийском банке – Rietumu банке. (Сообщается, что этот банк, обвиненный в отмывании денег и сокрытии налогов, недавно был привлечен Парижским уголовным судом к штрафу в размере 80 миллионов евро).

Еще один из клиентов Тимура Тилляева – компания Titan Traders – зарегистрированная в центре швейцарского города Люцерна – по какой-то неизвестной причине также открыла свой банковский счет в латвийском банке.

Негодные бумаги

Предоставленные журналистам документы, как утверждают авторы статьи, разоблачают ряд проблемных моментов переводов, осуществленных между компаниями.

В качестве подтверждения авторы приводят следующие примеры:

«Предоставленные EIC документы дают основание предполагать отсутствие реальной торговли под потоком денег, приведенных в документах. Во многих случаях компания Titan перепродавала компании Five Star еще не купленные ею товары.

В квитанциях, выданных SecurTrade китайским поставщиком, не имеется ни названия какой-либо компании, ни подписи ответственного лица. Одежда, приобретенная в Китае, переправлялась на грузовых машинах в ташкентский оптовый рынок «Абу Сахий»​. Однако имеются проблемы и в документах, касающихся транспортировки. В них имеется штамп узбекской таможни, однако большинство обязательных для заполнения полей – номер экспортной лицензии, дата, когда грузовая машина выехала из Китая и прибыла в Узбекистан, а также цены товаров – остались пустыми», ​– говорится в статье.​

Недоступные Тилляевы. Ответ адвоката авторам статьи

Корреспонденты Mediapart¸ The Black Sea и Le Temps обратились за ответами по интересующим их вопросам к супругам Тилляевым. Однако, как обычно, вместо супругов Тилляевых им ответил их американский адвокат Марк Раймонд (Mark F. Raymond) и назвал «безосновательными» данные, приведенные в статье.

«Бизнес господина Тилляева является законным и он никогда не был замешен в незаконной деятельности», ответил адвокат и добавил, что документы, ставшие основанием для проведения расследования, были либо украдены, либо сфабрикованы. «Эти документы были предоставлены затаившим обиду после конфликта с Тимуром Тилляевым корыстолюбивым и легкомысленным бывшим консультантом, который уже давно дискредитировал себя», сказал адвокат.

После этого адвокат супругов Тилляевых обратился к западным журналистам со следующей угрозой:

«Знайте, что публикация клеветнической статьи закончится для вас и для тех, кто помогал вам в этом деле, применением против вас правовых мер со стороны наших клиентов».

«Документы на 100 процентов настоящие!»

В беседе с журналистом Радио Озодлик журналисты, начавшие расследование источников богатства Лолы Каримовой и ее супруга, еще раз подтвердили серьезность своего источника и представленных им документов.

В частности, главный автор статьи, известный журналист-расследователь издания Mediapart Янн Филиппин (Yann Philippin) говорит, что не сомневается в правдивости своего источника и предоставленных им документов:

– Я не буду давать никому никакой информации о своих источниках. Возлагаю всю ответственность за предъявленные в отношении источника обвинения на адвоката Тилляевых.

Что касается предоставленных нам секретных документов, то мы тщательно изучили их, проверили их через другие источники. Мы уверены в их достоверности. То, что адвокат господина Тилляева подтвердил достоверность большей части информации, приведенной в документах, еще раз доказывает их правдивость. Это – то, что Тимур Тилляев является владельцем «Абу Сахий», существование структуры компаний и компаний-оболочек, которые ведут бизнес с SecurTrade, а также обнародованные нами счета SecurTrade. Несмотря на то, что в статье мы привели цитаты из документа, адвокат господина Тилляева не захотел их комментировать, – сказал журналист-расследователь издания Mediapart Янн Филиппин (Yann Philippin).

(Yann Philippin является автором журналистских расследований, которые стали поводом для серьезной тряски в бизнес и политических кругах Франции, в частности, он является автором статьи о крупном коррупционном скандале в компании Airbus, о конфликте с известным футболистом Криштиану Рональдо, которого обвинили в сокрытии доходов, а также автором серии статей о крупных французских компаниях и миллиардерах, которые пытались скрыть свои доходы от налоговых органов – Ред.). ​

Лола Каримова приобрела дом в Женеве, «продав дома в Ташкенте»

Лола Каримова-Тилляева, которая обычно общается с прессой через своего адвоката, однажды сделала исключение и отправила на электронную почту Узбекской редакции Би-Би-Си ответы на вопросы журналистов медиакорпорации. Младшая дочь ныне покойного президента Узбекистана, не говоря о своей скандальной покупке роскошного особняка в Лос-Анжелесе за 58 миллионов долларов, попыталась опровергнуть сообщения западных СМИ о том, что она является владелицей дорогой недвижимости на Западе.

​В своей статье от 15 декабря 2015 года авторитетное американское издание The New York Times писало о причастности Лолы Каримовой-Тилляевой к четырем многомиллионным особнякам в самом дорогом и фешенебельном районе Лос-Анджелеса. По данным издания, вся эта недвижимость была приобретена младшей дочерью Ислама Каримова при помощи компаний-оболочек.

Лола Каримова-Тилляева, отвечая на вопросы Би-Би-Си о приобретении ею особняка за 46 миллионов долларов в самом элитном районе Женевы – Vandoeuvres, принизила серьезность сообщений о том, что она является владелицей супер дорогих особняков и богатым человеком.

«Я не имею представления, по каким расчетам составлялась оценка нашего благосостояния. По этому поводу нашим адвокатом в Женеве было направлено письмо изданию Билан [Bilan - ред.] о том, что эти данные далеки от действительности. Мы сами были удивлены, когда увидели, к какому рангу богатейших людей Швейцарии нас причисляют, и мы до сих пор шутим на эту тему с мужем. Я уверена в том, что нам действительно приписывают чужие заслуги.

По поводу нашего семейного дома в Женеве – эта наше основное место проживания, мы продали всю недвижимость в Узбекистане, оставив квартиру в Ташкенте, где мы и проживаем с детьми, когда приезжаем в Узбекистан.

Здесь в Женеве мы оплатили 18% от стоимости дома из своих личных средств, а оставшаяся сумма была покрыта за счет банковского кредита. Если быть абсолютно верным, то можно сказать, что наш дом находится в "mortgage"», – утверждала в 2013 году в своем письменном интервью Узбекской редакции Би-Би-Си Лола Каримова-Тилляева.

Ответ Тилляевых редакции Радио Озодлик

Редакция Радио Озодлик обратилась 13 октября к адвокату супругов Тилляевых в Америке Марку Раймонду (Mark F. Raymond) с просьбой прокомментировать расследование, проведенное тремя авторитетными западными изданиями, а также ответить на вопросы редакции, возникшие после ознакомления с данным материалом.

​16 октября советник Радио Озодлик по правовым вопросам получил от адвоката Раймонда следующий ответ (ниже приводится дословный текст этого письма):

«Клеветническая статья, опубликованная интернет-изданиями Mediapart, Le Temps и The Black Sea, не открыла для наших клиентов сезон интервью.

Статья, опубликованная Mediapart, является частью мошеннической кампании клеветы, направленной на подрыв репутации нашего клиента и его бизнеса. Бывший советник возглавил кампанию по шантажу нашего клиента и потерял более миллиона евро по делу против него. После публикации статьи мы попросили корреспондента Mediapart предъявить подтверждающие документы, но ответа не получили. Мы долго разговаривали с автором статьи, а также предоставили точную информацию и подробности, которые напрочь опровергали претензии источника. Тем не менее, этот корреспондент выбрал ложные цифры (в частности, цифры доходов SecurTrade) и опубликовал лживые данные о нашей деятельности, тем самым начав кампанию по очернению и клевете.

Помимо этого, не найдя настоящей «новости»​, корреспондент пытается разжевывать предоставленные несколько лет назад неизвестными источниками ложные и дискредитированные обвинения. Корреспондент, не изучив старые заявления, (по-видимому, заранее зная об их ложности), либо не давая господину Тилляеву возможности доказать их лживость, продолжает повторять их. Нам заранее не сообщили о том, что эти ложные обвинения станут дополнительной темой для статьи.

Господин Тилляев полностью опровергает лживые и необоснованные обвинения и утверждения, сделанные в этой статье. Мы, используя все доступные средства правовой защиты привлечем к ответственности корреспондента, который подготовил эту публикацию, а также любые издания, опубликовавшие либо перепечатавшие эту статью».