На севере Таджикистана осуждены четверо жителей Согдийской области за членство в запрещенном в республике религиозном течении «Салафия».

На скамье подсудимых находились четверо безработных жителей джамоата Гулхона Дж.Расуловского района: 23-летние Мумин Содиков и Бахтиёр Ахмадов, 20-летний Махмуд Файзиев и 39-летний Хомид Бойматов.

Все они, как сообщил «АП» председательствующий на данном процессе председатель суда Дж.Расуловского района области района Содикджон Ваххобзода, признаны виновными по статье 307, прим. 3, ч. 2 (Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РТ.

«Суд признал их вину и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы», - отметил председатель суда.

Он напомнил, что осужденные были задержаны сотрудниками ГКНБ РТ Согдийской области в июне 2017 года. «Они добровольно вступили в ряды запрещенного в Республике Таджикистан религиозного течения «Салафия». И до момента задержания продолжали свою деятельность по пропаганде данного религиозного течения и читали молитвы по-салафитски», - отметил Ваххобзода.

Срок наказания осужденные будут отбывать в колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу, подчеркнул судья.

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.

Соответствующее решение было вынесено Верховным судом 8 декабря 2014 года.Первый приговор в отношении приверженцев «Салафия» в стране был вынесен в 2010 году судом столичного района Сино. Тогда были осуждены 7 человек, в том числе Сироджиддин Абурахмонов, известный салафит, и его сын - Киромиддин Абдурахмонов.

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