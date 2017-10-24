Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

В голосовании футболист опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

Португалец опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»). По итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков Роналду набрал 43,16 % голосов — больше, чем Месси (19,25 %) и Неймар (6,97 %) вместе взятые.

Роналду является действующим обладателем награды. В 2017 году в составе «Реала» португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.

В номинации «лучший тренер» победил наставник «Реала» Зинедин Зидан. В споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Зинеидин Зидан выступая на этой церемонии, отдал должное игрокам мадридского клуба и поблагодарил подопечных.

«Большое спасибо всем, это фантастическая награда. Хотел бы поблагодарить всех игроков, которые помогли мне получить это звание. Это на самом деле что-то особенное», — приводит слова французского специалиста пресс-служба ФИФА.

Приз лучшего вратаря мира по версии ФИФА был вручен 39-летнему голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону, опередившему Кейлора Наваса («Реал») и Мануэля Нойера («Бавария»). Награду на церемонии в Лондоне вручил бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель. «Я горд, что выиграл этот приз в таком возрасте. Хотел бы завершить карьеру в футболе фантастической победой», — сказал Буффон после получения приза.

Приз имени Ференца Пушкаша, которым награждают автора самого красивого гола, вручили французскому форварду «Арсенала» Оливье Жиру. Видео с забитым мячом разместил Youtube-аккаунт Arsenal LiveTv.

Жиру забил «Кристал Пэлас» «ударом скорпиона» в матче Английской премьер-лиги 1 января 2017 года. Французский форвард отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины.

На приз также претендовали вратарь «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке и нападающая сборной Венесуэлы для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос.

Также ФИФА назвала состав сборной лучших футболистов 2017 года, в который вошли 5 игроков «Реала»:

Сборная - 2017 по версии ФИФА выглядит следующим образом:

- голкипер Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

- защитники: Дани Алвес («Пари Сен-Жермен»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба — мадридский «Реал»);

- полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

- нападающие: Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Нападающий чешской «Зброёвки», ивуариец Франсис Коне получил награду в категории Fair play.

Церемония вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) прошла 23 октября в лондонском эстрадном театре «Палладиум».