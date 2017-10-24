Водители душанбинских маршруток отныне не имеют права останавливаться по требованию пассажира: им указано останавливаться только на остановках. Такое решение принято ОГАИ города Душанбе.

Усиление контроля на данном направлении со стороны сотрудников Госавтоинспекции связано с устранением пробок на дорогах столицы, а также с соблюдением норм правил дорожного движения, сообщил «АП» источник в ОГАИ УМВД Душанбе.

"Это не новшество, такие правила существуют, но отныне мы будем строго контролировать их соблюдение", - отметили в городской госавтоинспекции.

По его словам, требования ПДД по остановке общественного транспорта только на остановках практикуется во многих городах мира. «Такое правило соблюдалось в Душанбе в советский период», - напомнил источник.

За высадку и посадку пассажиров вне остановок общественного транспорта водителей маршруток будут штрафовать на сумму от 25 до 50 сомони, отметили в ГАИ.

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