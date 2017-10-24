Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил Россию в помощи движению «Талибан», заявив 22 октября, что «талибы принимают оружие от тех, на чьих руках кровь полутора миллионов афганцев», сообщает агентство Пажвок.

Это заявление было расценено афганскими СМИ как антироссийское, поскольку в ходе советско-афганской войны (1979-1989) погибло, по разным данным, от одного до двух миллионов жителей Афганистана. В частности, о полутора миллионах погибших сообщал 2 сентября 1989 года лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд в письме советскому послу в Афганистане Юлию Воронцову. Этими же данными руководствовались и депутаты парламента Афганистана, когда в 2010 году решили потребовать от России компенсацию за 10 лет советской оккупации.

Свое заявление Гани сделал на пресс-конференции в юго-восточной провинции Пактия, куда приехал, чтобы выразить соболезнования семьям жертв недавних терактов, унесших жизни 50 человек, уточняет «Афганистан.Ру».

Президент Афганистана отметил, что протянул талибам руку ради мира и внутриафганского диалога, но они ответили террористическими атаками по воле других сил. И афганцам следует задуматься над причинами сложившейся ситуации. Из речи Гани следовало, что Пакистан и Россия дают талибам оружие и деньги.

По мнению таджикского политолога Нурали Давлата, в настоящее время в Афганистане столкнулись интересы сверхдержав мира – США и России.

«В конце прошлого века подавляющее большинство российских экспертов по Афганистану рекомендовали Москве официально признать власть «Талибан», но вторая чеченская война, в ходе которой талибы официально признали независимость Чечни, оттолкнула Россию от них», - считает эксперт.

Он убежден в том, что Москва никогда не теряла связи с «Талибаном» и в любой момент может использовать их в своих интересах. «Сегодня в рядах Талибана воюют десятки офицеров афганской армии, которые окончили военные вузы СССР и никогда не теряли связи с Россией», - рассказал эксперт.

«Удивительно, что Ашраф Гани, напоминая о крови пролитых, якобы русскими, полутора миллионов афганцев ничего не говорит о крови тех афганцев, которую проливают сегодня США и их союзники», - подчеркнул Давлат.

По мнению таджикского эксперта по вопросам современного Афганистана Косима Бекмухаммада, Россия всегда признавала в лице «Талибан» реальную силу. «Москва никогда не скрывала, что талибов надо привлекать к мирному процессу в Афганистане», - считает он.

«Новая стратегия администрации президента США Дональда Трампа по Афганистану, которая была принята в конце августа текущего года, гласит, что война с «Талибаном» будет вестись до победного конца, никаких переговоров, никакого мира с ними данная стратегия не поддерживает», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что президент Афганистана Ашраф Гани в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Кабул, обвинив Россию и Пакистан в поддержке талибов, показывает свою преданность Вашингтону.

«Кроме того, Ашраф Гани, сделав вышеназванное заявление, рассчитывает увеличить помощь Вашингтона официальному Кабулу», - подчеркнул эксперт.

Напомним, в октябре 2015 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия имеет канал связи с талибами для передачи информации, когда Москве это необходимо.

Несколькими днями ранее американское издание Daily Beast передало слова неназванного представителя военного руководства талибов о том, что «Талибан» не исключает возможности сотрудничества с Россией «в зависимости от развития сценария на Ближнем Востоке», учитывая нынешние действия США и угрозу со стороны ИГ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ).

Спустя год Кабулов сообщил, что интересы движения «Талибан» совпадают с интересами России в борьбе с ИГ.

В начале 2017 года в адрес России были высказаны обвинения в финансировании талибов и поставках им оружия, но российский МИД заявил, что «все это не подкрепляется никакими доказательствами». При этом признал «ограниченные контакты» в миротворческих целях, которые «подчинены задаче обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и направлены на то, чтобы побудить движение «Талибан» присоединиться к процессу национального примирения при руководящей роли Кабула».

В октябре 2017 года британская газета The Times сообщила со ссылкой на афганских чиновников и талибов, что Россия бесплатно снабжает «Талибан» нефтепродуктами.

Однако российский МИД назвал эту информацию фальшивкой и попыткой «отвлечь внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане».

В комментарии МИД России в связи с сообщениями о некоторых высказываниях президента Афганистана, который был распространен вечером 23 октября, отмечается, что «МИД обратил внимание на сообщения в ряде афганских СМИ о высказываниях президента Исламской Республики Афганистан А.Гани в ходе его недавней поездки в провинцию Пактия относительно «поддержки» Россией движения талибов».

«Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы. Напротив, Россия последовательно оказывает Кабулу многоплановую помощь, в том числе, в укреплении боеспособности национальных сил безопасности, активно содействует налаживанию межафганского диалога в целях скорейшего установления мира и стабильности в этой стране. Призываем руководство ИРА не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии», - заявил департамент информации и печати МИД РФ.

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