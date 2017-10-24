Антикоррупционное ведомство Таджикистана официально подтвердило задержание руководства компании «Умед-88». Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном получение кредита и хищении средств полученного государственного кредита в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе против коррупции, 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88 подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором «Рогунская ГЭС» выступает в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - заемщиками.

Подписанный документ предполагает предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом». Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении говорится, что директор ООО «Умед-88» Идибек Ибрагимов, по предварительному сговору с учредителем компании Раджабали Одинаевым и другими ответственными лицами, незаконно получили государственный кредит в особо крупном размере.

Отмечается, что «воспользовавшись своими служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения» руководство «Умед-88» занимаются «нецелевым использованием» полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае-июне 2015 года направляются на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».

«Кроме того, - подчеркивается в сообщении антикоррупционного ведомства, - ответственные лица компании «Умед-88» также получили кредиты в особо крупном размере в других банках страны». В настоящее время компания должна 26 миллионов сомони и 4,5 миллионов долларов ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Агроинвестбанк».

Таким образом, в отношении Раджабали Одинаева и Идибека Ибрагимова и других ответственных лиц (не уточняются, - ред.) возбуждено уголовное дело по статьям 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере), 264, часть 2 (незаконное получение кредита) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РТ.

Ранее «АП» в антикоррупционном ведомстве сообщили, что руководство компании «Умед-88» было задержано еще 14 октября, сразу после критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями.

Президент тогда заявил, что «министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании «Умед-88» средства в размере 170 миллионов сомони». И эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству, заявил президент.

Средства, по словам Эмомали Рахмона, компания получила по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%, - ред.).

Глава государства назвал такие действия сотрудников Минфина «безответственными», отметив, что по предоставлению этих средств «нет сведений». Он поручил привлечь к ответственности виновных.

На следующий день после заявления главы государства со всех автозаправочных станций «Умед-88» сняли вывески с названием компании.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

До прошлого года «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика», находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны.

В этом году «Умед-88» была исключена из этого списка в связи со снижением ее доли на рынке.