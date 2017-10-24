Более 10 человек пострадали при обрушении части строящегося здания в Бишкеке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"Одиннадцать человек пострадали при обрушении части строящегося здания в Бишкеке. Рухнул монолит второго этажа здания", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, остальные прошли осмотр врачей.

В Астане 17 октября также погибли двое рабочих и один пострадал при обрушении строящегося здания.

"Произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате погибли два человека, еще один госпитализирован", — рассказал представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.