Более 10 человек пострадали при обрушении части строящегося здания в Бишкеке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
"Одиннадцать человек пострадали при обрушении части строящегося здания в Бишкеке. Рухнул монолит второго этажа здания", — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, остальные прошли осмотр врачей.
В Астане 17 октября также погибли двое рабочих и один пострадал при обрушении строящегося здания.
"Произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате погибли два человека, еще один госпитализирован", — рассказал представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
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