Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Правительство в Кабуле, поддерживаемое Западом, пытается отбить наступление талибов, которое усилилось после выхода из страны большинства сил НАТО в 2014 году.

Посольство США в Кабуле в своем заявлении от 23 октября заявило, что Тиллерсон и президент Афганистана Ашраф Гани "подтвердили приверженность США и Афганистана достижению мира, стабильности и долгосрочного процветания в Афганистане".

Тиллерсон отметил, что новая стратегия США в Южной Азии "ясно заявляет о приверженности Соединенных Штатов работе с правительством Афганистана и с партнерами по всему региону для достижения мира в Афганистане и ликвидации убежищ для террористов, которые угрожают этой цели", – добавил он.

В заявлении также говорится, что Гани "подтвердил свою поддержку новой стратегии США и подчеркнул приверженность своего правительства проведению реформ".

Встреча госсекретаря с президентом Афганистана состоялась на аэродроме Баграм к северу от Кабула, самой большой американской базе в Афганистане.

Администрация президента Дональда Трампа недавно обнародовала стратегию борьбы с талибами, и было объявлено, что в Афганистан дополнительно будет направлено более 3000 военнослужащих США для подкрепления 11 000 военных, остающихся в стране.

Тиллерсон совершает шестидневное турне, в ходе которого уже посетил Саудовскую Аравию и Катар, а также прибудет в Пакистан и Индию.