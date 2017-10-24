Первым в истории Узбекистана министром дошкольного образования стала Агрепина Шин, ранее занимавшая должность директора Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий. Также она является сенатором от города Ташкента, пишет podrobno.uz.

Новое министерство было создано главой государства в конце сентября этого года. Появление новой структуры обусловлено рядом проблем, долгое время назревавших в сфере. Так, например, за последние 20 лет количество дошкольных государственных образовательных учреждений уменьшилось более чем на 45%, а охват детей дошкольными учреждениями сейчас составляет около 30%. При этом их материально-техническая база не отвечает современным требованиям.

Кроме того, в действующей системе дошкольного образования отсутствуют вариативные программы, недостаточно развиваются альтернативные, гибкие образовательные модели по подготовке детей к школе, а также не внедрены спецпрограммы по примеру развитых стран, предусматривающие социально-личностное, эмоциональное, речевое, математическое, физическое и творческое развитие, ознакомление с окружающим миром.

Еще одна серьезная проблема — большинство педагогических кадров в детсадах имеют среднее специальное образование, что не обеспечивает должной подготовки детей к школьному обучению.

Решением этого вороха проблем и займется новая госструктура. Её также усилят создаваемым в эти дни Институтом переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений.

Всего в стране на сегодняшний день действует 4916 дошкольных образовательных учреждений. В течение ближайших пяти лет предусматривается построить еще 50 новых детских садов по обновленным проектам. В них предусмотрены летние беседки, площадки и бассейны. Также в течение этого времени будет реконструировано 1167 детсадов, а еще в 983 садах сделают капительный ремонт.