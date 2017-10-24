Конфликт между Казахстаном и Киргизией, начавшийся в начале октября, похоже, выходит на новый уровень. На днях стало известно, что Бишкек намерен отказаться от 100 миллионов долларов, которые Астана собиралась перечислить ему для адаптации к условиям Евразийского экономического союза.

Эти деньги должны были пойти на улучшение таможенной инфраструктуры Киргизии и приведение ее ветеринарных и фитосанитарных систем в соответствие с нормами ЕАЭС. «Фергана» обсудила сложившуюся ситуацию с московским журналистом, политологом Аркадием Дубновым.

– Намерение Киргизии отказаться от помощи Казахстана – это продолжение конфликта, который возник после высказываний г-на Атамбаева в адрес Нурсултана Назарбаева и его окружения?

– Это намерение нам уже демонстрируют в качестве законопроекта, отправленного правительством Киргизии в парламент (Жогорку Кенеш). И я полагаю, что это достаточно скандальное продолжение конфликта между лично президентом Киргизии и казахстанским руководством. Оно мне кажется еще и парадоксальным, если рассматривать его через призму уже пройденного скандалёзного пика этих отношений.

Поскольку выборы в Киргизии состоялись, президент избран, казахстанское руководство приняло с удовлетворением избранного президента Жээнбекова и выразило готовность с ним работать. Тем не менее, мы видим, что в Бишкеке готовы эскалировать этот конфликт. Я бы сравнил такое поведение официального Бишкека в отношениях с Астаной с отношениями уязвленного зятя с нелюбимой тещей, которая его обидела. Известная формула, которая все это выражает – «Выколю себе глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой». Вот так ведет себя Бишкек, занимаясь самострелом себе же в ущерб…

С точки зрения двусторонних отношений, решение киргизского правительства - это странная реакция на казалось бы достигнутый прогресс после визита делегации Киргизии в Астану во главе с новым премьер-министром Сапаром Исаковым. Тогда стороны договорились создать рабочую группу, которая займется составлением «дорожной карты» по решению двусторонних проблем, и которая уже приняла решение облегчить пересечение границы гражданскими лицами в ту и другую сторону.

С точки зрения внутренней политики Киргизии законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном, наверное, надо рассматривать как выполнение обещания действующего киргизского президента Атамбаева свести счеты со своими внешнеполитическими оппонентами, продолжая нагнетать истерию. И я вижу в этом определенную проблему в отношениях между киргизским правительством и действующим президентом, «хромой уткой» Атамбаевым. Ведь Атамбаев, еще пользуясь своими полномочиями, может принудить правительство выполнять свою волю.

Но я полагаю, законопроект о денонсации соглашения будет проходить в парламенте непросто. Сначала он должен будет пройти через различные профильные комитеты. Это может затянуться, причем ровно настолько, чтобы дождаться истечения срока президентских полномочий Атамбаев - 1 декабря. То есть, проще говоря, этот проект могут «замотать», так и не приняв, что, с одной стороны, удовлетворит некие амбиции Атамбаева, а с другой – не даст возможность ему вконец испортить казахстанско-киргизские отношения.

– Но ведь Атамбаев говорил, что в случае чего, отказавшись от казахстанских денег, он сам сможет найти необходимое финансирование...

– Вот это и забавно... Понимаете, в чем дело, - готовность денонсировать это соглашение демонстрирует провальную внешнеэкономическую политику руководства Атамбаева. Это третье соглашение, которое готов денонсировать официальный Бишкек за последние пару лет. Вспомните, в январе прошлого года было денонсировано соглашение с российской компанией «Русгидро» о строительстве «Камбараты-1» и Верхне-Нарынского каскада. И там тоже Атамбаев говорил, что вот он уже знает, кого он приведет на место. И вот, около месяца назад было денонсировано соглашение с чешской компанией Liglass Trading, которая не выполнила своих инвестиционных соглашений по строительству тех же самых гидроэнергетических объектов.

Это была довольно позорная для Бишкека ситуация, когда никому неизвестная компания фактически нажилась на непрофессионализме киргизского партнера. И тут третья денонсация... Причем, никакой альтернативы тем средствам, которые должны были улучшить таможенную инфраструктуру между Киргизией и Казахстаном (не только в интересах двух стран, но и всего Евразийского союза), Атамбаев пока не демонстрирует. Либо он собственные деньги хочет в это вложить, ну тогда, что называется, флаг ему в руки. И в этом отношении, конечно, ситуация выходит уже за пределы двустороннего конфликта.

– То есть, вы думаете, ее будут обсуждать на предстоящем 25 октября заседании межправительственного совета ЕАЭС?

– Совершенно верно. По моим данным, в Евразийской экономической комиссии(ЕЭК) сейчас озадачены развитием скандала, подачей в киргизский парламент вот этого законопроекта. Там ожидали, что визит киргизского премьера Исакова в Астану – уже свидетельство разрядки в отношениях, начала конструктивного решения проблем. И очевидно, в ЕЭК надеялись, что до 25 октября, когда в Ереване должен будет состояться премьерский саммит Евразийского союза, выход из киргизско-казахстанского клинча каким-то образом будет найден. Но судя по тому, что мы видим, наверно, эта проблема будет вынесена на уровень премьеров.

И здесь, конечно, я вижу опасность серьезного имиджевого урона, который будет нанесен Евразийскому союзу. Невозможность конструктивно решать проблемы сильно бьет по его авторитету. Выясняется, что четыре свободы, которые декларируются внутри союза (свобода движения товаров, свобода движения услуг, свобода перемещения трудовых ресурсов, свобода движения капитала – прим. «Ферганы»), и которые должны защищаться внешней таможенной границей, в частности, от наплыва китайского импорта, они оказываются незащищенными.

Мы же знаем, что серый импорт из Китая, контрафакт, проходит через территорию Киргизии и дальше идет в Казахстан, в Россию - на территорию Евразийского союза, и значительную долю вины за это несет Киргизия. Тем более, если она отказывается идти дальше по пути конструктивного выстраивания границ и создания соответствующих служб.

Наблюдая за реакцией на этот скандал в Казахстане и Киргизии, довольно забавно видеть мнение некоторых аналитиков о том, что рукою Бишкека «водит» Москва. Что в ее интересах разрастание этого скандала, что якобы Москва с его помощью хотела наказать или приструнить Казахстан за «самостийную», «независимую» политику. По-моему, нет ничего дальше от истины, чем такого рода утверждения, поскольку Москва в первую очередь является заложником деструктивной политики Бишкека.

Так что, если абстрагироваться от очень эмоциональных реакций внутри Киргизии и Казахстана на этот конфликт, который высвечивает глубину застарелых комплексов киргизско-казахских отношений, то его (конфликта) экономическая подоплека чрезвычайно невыгодна России.

– Будет ли это решение о денонсации соглашения иметь какие-то последствия для Киргизии? Вы говорите, что инициатива «скандальная», но Бишкек ведь не отказался от каких-то своих обязательств, он просто решил не принимать внешнюю помощь, это его право.

– Да, так это комментируют и с той, и с другой стороны. Но, во-первых, я более чем убежден, что этот законопроект не будет доведен до конца. Его «замотают», как я уже говорил, и к 1 декабря станет ясно, что он «непроходим». Во-вторых, да, формально у Киргизии есть такое право. Но дальнейшая его реализация должна привести Бишкек к выходу из Евразийского союза. Потому что уже третий год пошел, как Киргизия вступила в союз, и как бы ни были обоснованы сомнения Бишкека при вступлении, ты подписался - надо выполнять соглашения. На ходу правила игры не меняются, должны быть достаточно конституционные, веские какие-то причины для этого. Здесь же, кроме эмоциональных, личностных, связанных с персоной уходящего президента Киргизии, причин, в общем, не наблюдается.

С другой стороны, вы правы, конечно, вольному воля, Киргизия может выйти из состава ЕАЭС, но тогда Бишкеку, кроме всего прочего, нужно будет принять к сведению, что положение 700 тысяч киргизских трудовых мигрантов в России и Казахстане снова в значительной степени ухудшится. А то ещё и неустойку стране придётся выплачивать, как к примеру, вынуждена делать Великобритания, решив выйти из Евросоюза...