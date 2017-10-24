Жители столичной улицы Гани Абдулло (бывшая Пионерская), дома на которой вскоре пойдут под снос, недовольны тем, что их дома решили снести, не согласовав с ними ряд условий. В этом районе жили такие известные личности республики, как Нусратулло Махсум, Мирсаид Миршакар, Гани Абдулло, Сухроб Курбанов, Мухаммад Осими, Султон Эргашев, Ханифа Мавлонова, Боки Рахимзода. Сегодня тут проживают известные артисты Марат Орипов и Мушаррафа Косимова, которой в этом году исполняется 100 лет.

Жители первого проезда улицы имени Гани Абдулло (ныне Ханифы Мавлоновой), которая расположена прямо за кинотеатром «8 марта», сегодня провели встречу с представителями городской администрации. Встреча состоялась возле новой высотки, построенной у дороги на проспекте Рудаки.

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В этот дом, который построен неподалеку от сносимой улицы, по словам представителей столичных властей, и будут переселены жители, чьи дома подлежат сносу согласно генплану города. Ну а те, кто не желает жить в этих квартирах, получат денежную компенсацию, уверяют власти.

Однако жители недовольны предлагаемыми условиями.

Cтоличная улица Гани Абдулло (в советское время носила название "Пионерская") Asia-Plus

«Нам показали квартиры. Они большие, сделан неплохой ремонт, но нельзя сказать, что там все отлично. Недостатки есть, – рассказывают жители улицы Пионерской. – Но нас беспокоит другое – почему сейчас, в преддверии зимы, они решили нас переселить. Почему всегда, как только начинается снос домов, все делается с нарушениями законодательства. Никто нам конкретно не объяснял, когда начнется снос, сколько хотят платить за наши дома».

Также жителей волнует вопрос, правильно ли поступают власти, снося улицу, где жили такие известные личности республики, как Нусратулло Махсум, Мирсаид Миршакар, Гани Абдулло, Сухроб Курбанов, Мухаммад Осими, Султон Эргашев, Ханифа Мавлонова, Боки Рахимзода и другие, внесшие огромный вклад в политическое, экономическое, культурное развитие страны.

«Ведь почти каждый дом на этой улице – это часть истории таджикского народа и почти каждый дом мог бы стать музеем», - говорят они.

В этом доме некогда жил первый президент Таджикистана Каххор Махкамов. Asia-Plus

Жители улицы, по их словам, заявляют, что о сносе домов их никто конкретно не предупреждал.

«Два года назад нам раздали бумажки, подписанные председателем района Исмоили Сомони – без печати и даты. Там лишь указывается, что нам нужно представить администрации района документы на жилье, а также напоминание воздержаться от строительства и ремонта в доме. И больше ничего. И вот на днях пришли люди, говорят: вам месяц срок, выносите все», - пожаловались жители представителям мэрии Душанбе.

Asia-Plus На этой улице расположен и дом Народного артиста Таджикистана Марата Арипова, который сейчас болен. И он с сожалением воспринял весть о сносе домов.

«Почему власти не собирают жителей, предупредив их заранее, не договариваются об условиях выселения. И лишь в конце ставят нас перед фактом - вот дом, вот расценки», – возмущены душанбинцы.

«Нам говорят, получите 800 долларов за квадратный метр своего жилья, - рассказывает жительница улицы. – А если не деньгами, то по квадратуре нашего дома нам дают 2-комнатную квартиру. В нашем доме вместе с нами живут двое моих сыновей со своими семьями. И как нам жить в квартире из двух комнат?».

Дом, в котором живет семья Народного поэта Таджикистана Боки Рахимзода. Asia-Plus

В итоге, так и не получив конкретного ответа на свои вопросы, жители улицы предложили представителям власти в срочном порядке открыть штаб, где бы решались все возникшие вопросы официально, на основе жилищного и других законодательных актов.

«Мы обратимся письменно к президенту страны, мэру Душанбе и надеемся, что наш вопрос решится справедливо», - надеются они.

Подробно о сложившейся ситуации со сносом домов по улице Гани Абдулло (ул.Х.Мавлоновой) читайте в ближайшем номере газеты «Азия-Плюс».