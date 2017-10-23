Таджикский дзюдоист Тимур Рахимов в весовой категории до 100 кг завоевал бронзовую медаль завершившегося в Загребе молодёжного чемпионата мира.

Он начал борьбу за медали с победы над Домиником Мазовски из Польши и Петером Айвером из Венгрии, затем в четвертьфинале выиграл у японского спортсмена Такаи Ямагучи.

Остановил таджикского дзюдоиста азербайджанец Зелим Коцоев в полуфинале.

В борьбе за бронзу Рахимов победил Даниэля Цорна из Германии.

Это - вторая медаль сборной Таджикистана на этом первенстве. Ранее в весовой категории до 66 кг Сомон Махмадбеков также стал бронзовым призером.

В общекомандном зачете сборная Таджикистана заняла 17-е место среди 83 стран.

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