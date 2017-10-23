A Tajik official has got a lengthy jail term for illegal purchase and sale of lands in the Roudaki district.
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