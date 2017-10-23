Московский городской суд огласил приговор фигурантам дела «чистильщиков», убивавших бездомных и случайных прохожих в 2014–2015 годах в Москве и Подмосковье, пишет Медуза со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Коллегия присяжных признала Павла Войтова, Елену Лобачеву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова виновными в 14 убийствах в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

"Следствием и судом установлено, пятеро соучастников объединились в организованную группу и, действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, с июля 2014 по февраль 2015 года на территориях Москвы, Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя. Для совершения преступлений они использовали малолюдные и безлюдные места, преимущественно в темное время суток. В качестве орудий сообщники использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы", - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Войтову суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Каратаев приговорен к 16 годам лишения свободы, Лобачева — к 13 годам.

Павлова и Нарциссова суд приговори к 9,5 года лишения свободы. Нарциссов будет отбывать наказание в колонии строго режима, а Павлов — в колонии общего режима.

С лета 2014 года по начало зимы 2015-го в Москве неизвестные жестоко убивали бездомных и выпивших прохожих. Столичные полицейские гонялись за ними больше полугода.

Летом 2014 года оперативники обратили внимание на схожий почерк убийств в разных частях города. Жертв подкарауливали по ночам в парках или глухих подворотнях. Десятки хаотичных ударов ножом. Люди умирали от кровопотери на месте в течение считанных минут. Убитые - в основном бомжи, иногда гастарбайтеры, реже - просто припозднившиеся пьяные москвичи. У большинства жертв нечего было брать. Поэтому версию с ограблениями отмели почти сразу.

Как пишет "Комсомольская правда", задержать загадочных убийц помог случай. В феврале 2015-го рано утром к дворнику-киргизу подошли двое, парень и девушка. Пока девица пыталась его отвлечь, молодой человек накинулся на него с ножом. Но мигрант отбился и сумел вызвать полицию. По уличным камерам полицейским удалось отследить путь преступников.

Вскоре обоих задержали. 20-летний Павел Войтов - житель Подмосковья, 25-летняя Елена Лобачева - коренная москвичка. На допросах они даже не отпирались. Когда Войтова спросили, зачем они убивали людей, он пожал плечами: «Зачищали город от всякого отребья, бомжей и алкашей». (Банду потому и назвали в прессе «чистильщиками»). Оба - неонацисты, познакомились на интернет-форуме ультраправых.

У Лены из Вешняков есть еще одна особенность: обожает фильмы ужасов, в честь своего любимого персонажа, куклы Чаки, сделала себе татуировку на всю руку. Лену Лобачеву, по ее признанию, эти убийства возбуждали.