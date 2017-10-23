Узбекистан сократил срок выдачи виз гражданам Турции до трех рабочих дней, не считая дня приема документов. Постановление об этом подписал 21 октября президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Госкомитет по развитию туризма, пишет ИА Фергана.

Те, кто планирует приезжать в Узбекистан с деловыми целями, смогут получить многократные визы сроком до одного года, не предъявляя доказательств обращения приглашающего юридического лица в узбекский МИД, поскольку оно теперь не требуется.

Визы сроком до одного месяца туристы из Турции будут получать, не оформляя туристские ваучеры и приглашения Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций Узбекистана.

Примерно такой же упрощенный порядок оформления виз действует для граждан Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Малайзии, Франции, Швейцарии и Японии. Но срок оформления для них составляет два рабочих дня, не считая день приема документов. С 1 января 2018 года в этот ряд встанут туристы из Польши.

Отметим, что гражданам Узбекистана, приехавшим в Турцию в качестве туристов, виза сроком до 30 дней ставится в аэропортах по прибытии.