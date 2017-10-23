Журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза) наградили орденом мужества имени Андрея Сахарова. Об этом сообщают в фейсбуке организаторы премии, пишет Дождь.

Как пишут организаторы, ему вручили премию «не только потому, что сегодня он как никто другой нуждается в поддержке, но и потому что он как никто другой достоин этой высокой награды».

«Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, — ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался – сумел сбежать из Мордора. Али скитался по странам, съемным углам, хлебнул всякого — особенно в России, где последние два месяца живет в спецприемнике», — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что он «сохранил детскую улыбку, умный, открытый взгляд, по которому всегда узнаваемы люди талантливые». В сообщении подчеркивается, что Сахаров так же смотрел на мир.

«Между ними, как ни странно, есть много общего: Андрей Дмитриевич был и останется навсегда символом свободы, и Али становится им наших глазах, противостоя цинизму и ханжеству так называемой „общественной морали“, подлой „праведности“ государства и его агрессивно-послушного большинства. Он несет стране и миру простую мысль: никто не вправе указывать человеку, созданному по образу и подобию Божию, кем ему быть, как мыслить, кого любить», — сообщается на фейсбуке.

По мнению организаторов «самое большое мужество — оставаться самим собой».

В конце октября Басманный районный суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он требовал признать незаконным отказ МВД на просьбу предоставить ему временное убежище в России. Защита обжаловала постановление суда в Европейском суде по правам человека. Сейчас Феруз находится в центре временного содержания иностранцев, где ожидает окончательное решение ЕСПЧ по этому вопросу.

В России Феруза обвиняют в нарушении правил въезда в страну или режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП). Журналиста задержали 1 августа рядом с редакцией «Новой газеты». Полицеские сказали, что им необходимо «установить личность». Феруз показал им свою пресс-карту, однако сотрудники правоохранительных органов доставили его в ОВД «Басманное». После этого журналиста оштрафовали и решили выдворить из страны.