В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады, а также представители их фан-клубов отправились в эти выходные собирать хлопок на поля, сообщает Подробно.uz.

Среди трудового десанта можно было заметить Шахзоду, Юлдуз Усманову, Райхон, Мавлюду Асалхужаеву, Зиёду, Алишера Файза, Гиёса Бойтоева, Махмуда Намозова, Улугбека Халикова, Алижона Исакова и многих других.

Певица Шахзода sputnik.com

Уехали звездные "мардикоры" недалеко — до одного из полей Бектемирского района Ташкента. Узбекистанцы крайне неоднозначно высказались об этой пиар-акции в социальных сетях. Многие отмечали, что показуха не к лицу артистам, отмечает издание.

Юлдуз Усманова sputnik.com

"Тоже мне акция. Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди продолжают план отрабатывать", — пишет один из пользователей.

Звезды Узбекистана - на сборе хлопка sputnik.com

Власти Узбекистана в последнее время стали активно проводить подобные пиар-акции с участием олимпийских чемпионов и представителей футбольных клубов. Правительство стремится сломать имидж страны, использующий принудительный труд на полях, за счет максимальной механизации сбора белого золота и повышения стоимости труда для сезонных рабочих, пишет Подробно.uz.