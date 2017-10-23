Турция экстрадировала в Таджикистан экс-офицера Минобороны России, 34-летнего капитана, воевавшего за ИГ, сообщает МВД Таджикистана.

«Экстрадированный в Душанбе Денис Хисамов - родился 18 декабря 1983 года в городе Краснодар. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший служащий Минобороны России в звании капитан, воевал в Сирии за «Исламское государство» с 2015 года, - отмечается на сайте МВД РТ. – Он был экстрадирован в Таджикистан потому, что у него был таджикский паспорт, однако он оказался поддельным».

МВД сообщает, что Хисамов был задержан турецкой полицией в апреле 2017 года при переходе границы с Сирией. Так как при нем был обнаружен таджикский паспорт, он был передан Таджикистану.

Сейчас в отношении экстрадированного проводятся следственные мероприятия.

Источник «АП» в МВД Таджикистана сообщил, что, скорее всего, Хисамов в ближайшее время будет экстрадирован из Таджикистана в Россию.

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