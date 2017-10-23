Заправка, некогда принадлежавшая компании "Умед-88", с которой на прошлой неделе были сняты вывески с логотипом.

Глава таджикской компании «Умед-88» Раджабали Одинаев задержан сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики.

Источник в антикоррупционном ведомстве Таджикистана сообщили «АП», что Одинаев был задержан в Душанбе еще 14 октября, сразу после его критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями.

В отношении Одинаева возбуждено уголовное дело по статьям 247 (мошенничество), 289 (контрабанда товаров), 292 (уклонение от выплаты налогов) и 340 (подделка документов) УК Таджикистана.

Президент тогда заявил, что «министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании «Умед-88» средства в размере 170 миллионов сомони». И эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству, заявил президент.

Средства, по словам Эмомали Рахмона, компания получила по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%, - прим. «АП»).

Глава государства назвал такие действия сотрудников Минфина «безответственными», отметив, что по предоставлению этих средств «нет сведений». Он поручил привлечь к ответственности виновных.

Ранее "АП" прошлась по заправкам "Умед-88", где на прошлой недели начали снимать вывески с указанием компании. На заправках нам сообщили, что теперь владельцем заправок является другая компания, но отказались озвучить ее название. Вывесок с названием нового владельца пока не появилось.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания экспортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

До прошлого года «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика», находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны.

В этом году «Умед-88» была исключена из этого списка в связи со снижением ее доли на рынке.

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