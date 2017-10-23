Бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон во время благотворительного концерта в Техасском университете A&M, 21 октября 2017 года

Все пятеро ныне живущих экс-президентов Соединенных Штатов посетили благотворительный концерт помощи пострадавшим от ураганов, который прошел в Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, пишет Газета.ру.

На мероприятии выступили Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Действующий президент страны Дональд Трамп записал видеообращение.

Reuters Бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама во время благотворительного концерта в Техасском университете A&M, 21 октября 2017 года

Билеты на благотворительное мероприятие были раскуплены в течение нескольких часов, пишет Houston Chronicle. Фонд помощи пострадавшим от ураганов «Харви», «Мария» и «Ирма» One America Appeal был создан пятью экс-президентами в сентябре, на текущий момент инициатива привлекла $31 млн. Отмечается, что выступившая на концерте поп-певица Леди Гага пожертвовала $1 млн.

Reuters Видеообращение действующего президента США Дональда Трампа во время благотворительного концерта в Техасском университете A&M, 21 октября 2017 года

Бывшие президенты США редко собираются на одной сцене: почти в том же составе они присутствовали на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года — тогда мероприятие по состоянию здоровья не смог посетить только Джордж Буш-старший.

В январе 2009 года оба Буша, Билл Клинтон и Джимми Картер были на инаугурации Барака Обамы.