Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Бизнесмен заявил, что Трамп «угрожает нашей Конституции, нашей свободе и нашим жизням», пишет Медуза.

Демократ и либеральный активист Том Стайер объявил о запуске кампании за импичмент президента США Дональда Трампа. В своем видеообращении он называет президента «психологически нестабильным» человеком, вооруженным ядерным оружием.

В своем твиттере Стайер опубликовал ссылку на петицию, в которой говорится, что президент США «привел нас на грань ядерной войны, препятствовал правосудию и брал деньги у иностранных правительств».

«Нужно объявить импичмент и отстранить от должности опасного президента. Если это не повод, тогда во что превратилось наше правительство?» — заявил миллиардер.

Миллиардер Том Стайер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital, поддерживает американских демократов. В частности, он собирал деньги для президентской кампании Барака Обамы.

15 октября основатель журнала Hustler Ларри Флинт опубликовал объявление в газете The Washington Post с предложением награды в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту Трампа.