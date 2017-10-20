Басманный суд Москвы признал законным отказ Главного управления по вопросам миграции МВД России предоставить временное убежище корреспонденту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов), сообщает «Коммерсант».

Адвокат журналиста Ирина Бирюкова намерена обжаловать постановление. Защита, по ее словам, сейчас ищет способ не допустить депортации Феруза. «Мы предпринимаем иные действия, о которых я не могу говорить, по перемещению его в третью страну», - уточнила она, пишет ИА Фергана.

В ходе заседания Бирюкова обратила внимание судьи на то, что Феруз является представителем ЛГБТ-сообщества, у него есть двое детей на иждивении, и ему надо заботиться о матери - инвалиде второй группы, живущей в России. Она также подчеркнула, что в случае принудительного возвращения журналиста в Узбекистан к нему могут быть применены пытки.

Представитель ГУ МВД по вопросам миграции заявил, что Феруз жил в России с 2011 года и до 2015 года не пытался подать заявление о предоставлении убежища. И ведомство сделало вывод, что журналист хочет использовать институт убежища только для легализации своего правового положения и получения разрешения на временное проживание. Представитель МВД также указал, что истец не привел доказательств пыток в Узбекистане.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) – гражданин Узбекистана, вырос в России, на Алтае. В Горно-Алтайске живет его мама, гражданка России. Окончив там школу, Али вернулся в Узбекистан, но в 2009 году вынужден был бежать, так как его пытались завербовать узбекские спецслужбы. В России он стал работать журналистом и сотрудничать с правозащитниками. В 2012 году у него украли паспорт. Для восстановления документа Феруз должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Опасаясь, что в Узбекистане его арестуют, Али подал ходатайство о предоставлении ему убежища в России. МВД дважды отказывало ему в этом (второй о счету отказ пытались оспорить на сегодняшнем заседании).

За текущий год Феруза дважды задерживали полицейские – в марте, за нарушение миграционного законодательства, и в августе, когда журналиста забрали в ОВД под предлогом установления личности.

На следующий день Басманный суд принял решение о его выдворении в Узбекистан на основании статьи 18.8 Административного кодекса («Нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России»).

Когда Али принесли копию судебного решения, он попытался вскрыть себе вены, но приставы скрутили его. Журналист заявил, что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан. В настоящее время он находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

В поддержку Феруза выступили российские деятели культуры, журналисты, международные правозащитные организации Reporters Without Borders и Amnesty International. Европейский суд по правам человека запретил высылать журналиста из страны до рассмотрения его жалобы в Еврпейском суде по правам человека (ЕСПЧ).