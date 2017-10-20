В Кабуле в пятницу, 20 октября, атаковал мечеть во время массовой мусульманской молитвы и устроил мощный взрыв, в результате которого погибли как минимум 30 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.

По сообщениям правоохранителей, террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть имама Замана в западной части столицы Афганистана.

По словам очевидцев, после взрыва около мечети началась стрельба из автоматического оружия. Погибли не менее 30 человек, 10 получили ранения.

Отмечается, что точное число жертв на данный момент не известно. По данным афганских силовиков, количество жертв ещё может возрасти.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. пишет Интерфакс.

Ранее во время матча по крикету около стадиона в Кабуле также произошел взрыв, сообщает телеканал TOLO News в твиттере.

Отмечается, что взрыв произошел у ворот стадиона в 15.45 по местному времени (13.45 мск).

В настоящее время сообщается о двух погибших. Ими оказались сотрудники правительственных сил безопасности.

17 октября в результате серии террористических атак в нескольких провинциях Афганистана погибли более 70 человек, еще 170 человек получили ранения, напоминает Regnum.

Ответственность за атаки на себя взяла террористическая группировка «Талибан»

Ситуация с безопасностью в Афганистане в последние месяцы обострилась. При взрыве в Кабуле 31 мая погибли более 150 человек, еще 460 были ранены. Это стало самым кровопролитным нападением с 2001 года, когда войска США и их союзников вторглись в Афганистан и был свергнут правивший тогда режим талибов.