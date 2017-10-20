На заключительный сет международного музыкального конкурса SILK WAY STAR членом жюри от Таджикистана выступит известная эстрадная исполнительница Парвин Юсуфи. Она заменила музыканта Фейруза Хакимова. Парвин Юсуфи и представитель конкурса в Таджикистане Муним Оламов вылетели в Алматы 20 октября.

Вопреки многочисленным слухам о том, что Фейруза Хакимова, выступившего членом жюри от Таджикистана в период первого сета съемок музыкального конкурса, организаторы попросили уйти – не более чем слухи.

Регламент международного конкурса позволяет смену членов жюри, и этой прерогативой воспользовались практически все страны-участницы ТВ-шоу. Организаторы предусмотрели этот пункт потому, что съемки телепередачи продолжаются три месяца, и вполне объяснимо, что приглашенные члены жюри не могут оставить свою профессиональную деятельность так надолго.

«Я благодарен, что участвовал в сьёмках четырех программ этого замечательного шоу, но, к сожалению, я очень занят в Душанбе, поскольку являюсь преподавателем Таджикской Национальной консерватории им. Сатторова, задействован в проекте «Армония». Кроме того, месячное пребывание в Алмате оставило бы не удел мою работу ди-джея на радио "Ватан" и концертную деятельность. Я не могу позволить себе выпасть из графика на столь долгое время, в связи с чем я был вынужден отказаться от поездки», - прокомментировал ситуацию Фейруз Хакимов.

Конкурсант от Таджикистана Сафармухаммад Кодири вместе с другими участниками конкурса прибыл в Алмату на неделю раньше и приступил к усиленным репетициям.

В субботу участники международного музыкального проекта «SILK WAY STAR» порадуют телезрителей не только оригинальным исполнением выбранной композиции: в очередном выпуске они выступят на языке страны-конкурента.

Участники коротко рассказали о предстоящем вечером выступлении.

Казахстан - Айкын Толепберген

Предстоящий конкурс «исполнение песни друг друга» еще больше укрепил наши отношения. Я, например, пою башкирскую песню. Но это песня оказывается общая для Башкортостана и Татарстана. Название «Бир алманы бешке боляйік». 70 процентов текста мне не понятно, выучить непонятные слова сейчас очень трудно. Больше всего думаю не ошибаться в словах, потому что будет стыдно перед всеми, кто понимает башкирский язык, особенно перед народом Башкортостана. Очень благодарен Яну Лире за его помощь. Он дал мне ценные советы, как исполнить эту песню правильно, помог разобраться в словах, где мелизмы делать....

Башкирия - Ян Лира

На других конкурсах, когда я участвовал все-таки была какая-то конкуренция, ты именно ждешь какой-то вот такой зверский взгляд, всех оцениваешь, а тут не чувствую этой конкуренции. Но запоминаются, конечно, очень веселые моменты, на репетициях, например. Думаю, у нас еще все впереди, будут еще истории, которые мы будем хранить очень долго в душе. Я буду петь песню друга-страны на турецком языке. Вручную переписывал текст, учил по транскрипции, возможно там чуть - чуть пару слов только произношу по-башкирски.

Татарстан - Малика Разакова

Для меня важно, что на этом проекте все мы сестры и братья, становимся одной большой командой. Мы будем петь на языке друга. Задание называется песня конкурента, а я говорю песня друга. Я спою грузинскую песню, которая называется "Арго". Песня достаточно легкая, но есть, конечно, трудности в произношении. Там какие-то интересные внутренние звуки, мне конечно же, очень помогает опытный музыкант – Темо. Вместе не только над текстом работали, но и над музыкальными акцентами.

Грузия - Темо Саджая

«Silk way star» интересен тем, что объединяет и сближает культуры. Мы будем исполнять песню страны-конкурента. Попалась мне таджикская песня. Я никогда не сталкивался с этим. Сложно, конечно. Буквы произносятся по-другому, они выходят из горла. Таких букв нет в грузинском языке. Я благодарен Сафармухаммаду, он мне очень помог с текстом.

Азербайджан - Effendi

Я буду петь на узбекском языке, и в этом мне поможет Саида. Мне интересна культура Узбекистана. Когда Саида перед выступлением надевает национальные украшения и наряды, я всегда восхищаюсь ею. На "Silk Way Star" мы очень подружились с ребятами. Шутим, разговариваем, делимся общими интересами, друг другу рассказываем о своей Родине и о своей культуре. Даже, некоторые уже на азербайджанском знают пару слов. Но мы помним, что у нас у всех одна цель – занять первое место.

Кыргызстан - Омар

Это конкурс дружбы. Цель этого проекта заключается не в том, что кто-то лучше, в первую очередь это знакомство исполнителей Шелкового пути. Этим для меня и интересен проект. Я буду петь на азербайджанском языке. Новые эксперименты, новый язык, полностью другая музыка. В этом, мне помогает Эфенди мне, особенно произносить букву «Ә». Она сказала: «Омар, ты сейчас не на 5, а на 4 поешь из-за акцента». Телезритель главный судья, посмотрим, кто в этот раз окажется лучшим.

Таджикистан – Сафармухамад

Петь на другом языке, неважно на каком, это большая ответственность. То есть, ты должен выучить нормально текст, чтобы тебя понимали. В этот раз я спою кыргызскую песню известного певца - Мейрбека Атабекова. Я думаю, что задумка спеть песню страны-конкурента, сделала нас еще более сплоченными.

Когда мы встретились с Омаром, он сказал: «Давай брат, я тебе помогу!» Спасибо ему за помощь. Где-то на 70 процентов я готов спеть кыргызыскую песню, главное, не забыть текст на сцене.

Asia-Plus

Желаю удачи всем ребятам, потому что это дело не из легких. Мы никогда не пели на других языках. Таких как, кыргызыский например, или грузин никогда не пел на таджикском. Это новый опыт. И мы будем стараться чтобы зрителям тоже понравилось...

Турция – Fulin

Песня, которая досталась мне я спою с удовольствием, она мне очень нравится, дай, бог не забыть слова! Хотя, казахские песни для турков понятны, но, были свои сложности. Например, буква Қ. Если бы пела песню на казахском в другой стране - я бы не волновалась так... А ведь конкурс проходит в Казахстане, поэтомуэто для меня очень волнительно и большая ответственность. Айқын всегда готов помочь мне, даже вся команда готовит меня к выступлению. Все казахи на площадке стали моим помошниками. Но не знаю как будет на сцене...... надо увидеть вживую.

Узбекистан – Саида

Проект "Silk Way star" собрал всех ярких, талантливых звезд с разных стран. Если взять всю историю – настолько смешаны у нас все народы, все обычаи, все традиции, поэтому мы будем петь песни именно других народов, на другом языке, а ведь, на самом деле – душа у нас у всех одна и это классно! Я буду петь песню конкурента на татарском языке и она про родной язык. Эту песню знают все от мала до велика в Татарстане. С текстом помогла мама Малики Разаковой, за что я ей очень благодарна.

Оригинальный проект телеканала «QAZAQSTAN» не только сближает культуру народов Великого шелкового пути, но и прививает хороший вкус для подрастающего поколения.

В программе национальные и мировые хиты из мира музыки, и самое главное голоса, которые хочется слушать вновь и вновь. Уникальность проекта заключается в том, что он предназначен для аудитории разного возраста, где каждый может насладиться музыкой своего поколения.