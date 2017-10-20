Правительство в очередной раз повысило тарифы на электричество и обещало компенсировать малоимущим их расходы. «АП» пыталась выяснить, кто такие малоимущие, что им положено и могут ли рассчитывать на помощь от государства все те, кто бедно живет.

Недавно, повысив тарифы на электричество, энергохолдинг «Барки точик» пообещал, что изменение тарифов фактически не коснется малоимущих слоев населения, так как оплата за потребленную ими электроэнергию будет компенсирована правительством Таджикистана.

В соответствии с пунктом 3 Правил определения малообеспеченных семей, назначения и выплаты компенсации за пользование электроэнергией и природным газом, утвержденных постановлением правительства от 1 августа 2008 года №379, «компенсация назначается по месту жительства малообеспеченным семьям (одиноко проживающим гражданам), среднемесячный доход каждого члена семьи (гражданина) которых не превышает 50 процентов установленного размера минимальной заработной платы».

На сегодняшний день минимальный размер зарплаты в Таджикистане составляет 400 сомони. Из этого выходит, что малообеспеченные граждане - это те, у кого доход не превышает 200 сомони в месяц. В основном это одинокие пенсионеры и инвалиды.

Пенсионеры подрабатывают на жизнь

Одинокая пенсионерка Тамара Никитина получает пенсию в размере 246 сомони, этой суммы ей «даже при очень большой экономии» не хватает, и поэтому она вынуждена просить милостыню на улице.

Одинокая 78-летняя старушка с 40-летним трудовым стажем числится малообеспеченной и состоит на учете в отделе соцобеспечения района Сино г. Душанбе.

«Компенсацию за оплату электричества мне выплатили в этом году всего один раз - в размере 43 сомони, а сейчас уже четвертый квартал, - рассказывает Тамара Никитина. - Сами подумайте, если бы мне хватало прожить на одну пенсию, побиралась бы я на улице?!»

По словам пенсионерки, ее пенсия и «уличный доход», вместе взятые, составляют порядка 400-500 сомони в месяц и даже при этом она еле сводит концы с концами.

«Мясо давно не покупаю; картошка подорожала, ее только в суп кладу, - говорит женщина. - Мой ежедневный рацион - лепешка и овощные супы. Фрукты также для меня недоступны».

Готовит женщина редко, экономит и на электричестве: не включает телевизор.

Другая пенсионерка, которая торгует газетами в центре города, не захотела называть своего имени, но рассказала, что живет вместе с сыном.

«Моя пенсия - 200 сомони с копейками. Я несколько раз обращалась в хукумат района Шохмансур с просьбой поставить меня на учет как малоимущую, так как невозможно прожить на эту мизерную пенсию, - рассказывает женщина, - но мне сказали, что у меня есть сын, поэтому я не могу считаться малоимущей. Но у сына своя семья, ему детей надо кормить. Чтобы прожить, мне приходиться продавать газеты», - рассказывает женщина.

По словам пенсионерки, чтобы платить за электричество, квартплату, покрывать другие расходы, ей приходится экономить на одежде и питании.

«В магазинах сливочное масло стоит 72 сомони килограмм! Разве пенсионеры могут себе это позволить? – задает риторический вопрос женщина. - Я давно уже забыла вкус настоящего сливочного масла, так как покупаю пачку маргарина «Щедрое лето» за 3,5 сомони и этим довольствуюсь».

Пенсионерка признается, что верхнюю зимнюю одежду она не обновляла лет 20, а платья она покупает в секонд-хенде или носит то, что подарят родственники и друзья.

«Таких малоимущих пенсионеров, как я, – пруд пруди, - говорит старушка. - Я знаю стариков, которые оказались за чертой бедности и были вынуждены продать свои дома и квартиры. Некоторые уехали в Россию, а другие, которые были обмануты, коротают жизнь бомжами и живут на свалках».

Что касается транспортных услуг, то для пенсионеров проезд на троллейбусах и городских автобусах бесплатный. Но, согласитесь, не везде ведь они курсируют, и малоимущим людям тоже приходится ездить на маршрутках. Тамара Никитина давно не пользовалась маршрутками, так как даже 1-2 сомони в одну сторону – уже трата. «Стараюсь ездить только в крайних случаях - если очень нужно в поликлинику или в собес», - говорит она.

Не все бедные могут рассчитывать на помощь

Согласно Правилам, малоимущими - помимо семей или одиноко проживающих граждан, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи (гражданина) равен или ниже 50% минимальной зарплаты - считаются также многодетные семьи, потерявшие кормильца и имеющие нетрудоспособных детей, и семьи, в составе которых имеются два и более инвалидов, в том числе семьи, где глава является нетрудоспособным инвалидом.

При этом количество малообеспеченных семей и граждан, которым назначается компенсация, не должно превышать 20% от общего количества официально зарегистрированных семей в административных правовых единицах.

Согласно докладу Всемирного банка, опубликованному летом этого года, в республике существуют большие региональные различия в уровне бедности. Так, в Душанбе и Согдийской области к бедным относится 20-22% населения, в ГБАО - 39%. Получается, что если, например, на Памире 39% населения считаются бедными, то на компенсацию могут рассчитывать только 20% из них?

Малоимущий гражданин или нет, определяют органы социальной защиты населения на местах. Вторым уполномоченным органом, имеющим право определять, малоимущий гражданин или нет, как ни странно, являются школьные комиссии по назначению и выплате пособий.

Так, согласно Правилам назначения и выплаты пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей, обучающихся в общеобразовательных школах, утвержденных постановлением правительства от 2 мая 2007 года за №244, пособия назначаются семьям, среднемесячный доход которых на каждого члена семьи составляет ниже 50% установленной минимальной заработной платы. Как указывалось выше, это 200 сомони.

Интересно, что согласно постановлению, действующему уже 10 лет, сумма пособия в размере 20 сомони (!) выплачивается каждое полугодие и охватывает лишь 15% учащихся 1-9-х классов общеобразовательных школ района или города.

Кроме того, пособие не выплачивается, если ребенок учится в негосударственном образовательном учреждении, школе-интернате, лицее, гимназии и т.д. и если он ученик 10-11-го класса. Также если в малообеспеченной семье есть более 5 учащихся, пособие могут получить лишь трое из них.

Если снова обратиться к статданным Всемирного банка, говорящих о различном уровне бедности в разных регионах республики (20-22% в Душанбе и Согде и 39% в ГБАО), то выходит, что только 15% детей школьного возраста из малоимущих семей в этих регионах могут рассчитывать на такие пособия. А остальные так и не будут взяты на учет в органах соцзащиты населения.

​​​​​​​По расчётам ВБ, «малообеспеченные» в РТ - это на самом деле крайне бедные

Порог бедности Всемирным банком определен в 3,10 доллара дохода в день на человека. Это означает, что тот, чьи расходы в день составляют менее указанного размера, признается бедным. За чертой бедности, согласно этой методологии, находятся те, кто тратит в день менее 1,1 доллара. Согласно докладу Всемирного банка, сегодня 31% населения Таджикистана относится к бедным, а 13% проживают за чертой бедности.

В рамках реализации Программы среднесрочного развития Таджикистана (2016–2020 гг.) планируется к 2020 году сократить уровень бедности населения Таджикистана с 31% до 20%.

Попадет ли пенсионерка Тамара Никитина из категории крайне бедных в список просто бедных людей в Таджикистане к этому времени, остается только надеяться. Ведь в настоящее время она тратит на жизнь 8,2 сомони ($1) в день, в то время как, по подсчетам Всемирного банка, ежедневные расходы бедного человека в Таджикистане составляют порядка 25 сомони.

Мы решили провести эксперимент и сосчитать, сколько нужно сэкономить на еде, чтобы хватило оплатить другие сопутствующие расходы?

В итоге оказалось, что, если даже очень экономить, сумма месячных расходов составит больше 200 сомони, а это означает, что за чертой бедности может оказаться каждый второй одинокий пенсионер или инвалид, получающий пенсию в размере, например, 240 сомони.