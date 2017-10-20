1930 год. В Душанбе приступили к устройству первых тротуаров на улице Ленина.

Душанбе - город особенный, и по своему облику, и по красоте окружающих его гор, и по предназначению – быть столицей страны. Его строили настоящие романтики, посланцы самых разных регионов Советского Союза, убежденные, что люди будут жить здесь долго и счастливо. Некоторые приезжали сюда на 2-3 года - и остались на всю жизнь.

И сегодня задача не просто сохранить для истории и потомков отдельные здания и объекты городской культуры и архитектуры. Мы должны сохранить, прежде всего, ту цивилизационную модель, которая на протяжении почти целого века определяла развитие Душанбе.

1 /12 1930 год. В Душанбе на улице Ленина открыта первая образцовая парикмахерская за № 1.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.