Стала известна судейская бригада, которая будет работать в финальном матче Кубка АФК-2017 между чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом» и иракским клубом «Эйр Форс».

Главным арбитром на поле будет 39-летний рефери ФИФА Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ, который является одним из топовых арбитров Азии, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

08:07 19 октября

«Истиклол» пробился в финал Кубка АФК-2017

На линиях ему будут помогать его соотечественники, ассистенты рефери ФИФА – 33-летний Мохаммед Ахмед Юсеф Абдулла Аль-Хаммади и 39-летний Хасан Мохаммед Хасан Абдулла Аль-Махри.

Функции резервного арбитра возложены на 35-летнего рефери ФИФА Аммара Али Абдулла Джумаа Аль-Джнейби, а пятым судьей будет 36-летний Сабет Обайд Сурур Сабет Аль-Али.

Инспектировать судей будет из Абдел Карим Саид Хассоунех из Иордании, а комиссаром матча назначен Патит Супхапхонгс из Таиланда.

Финальный матч Кубка АФК-2017, в котором встретятся чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» и иракский «Эйр Форс» состоится в следующую субботу, 4 ноября, на Центральном стадионе Гиссара.

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