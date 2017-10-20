АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе проходит турнир по мини-футболу на соискание Кубка председателя города Душанбе. В соревнованиях участвуют команды министерств и ведомств, организаций и учреждений, а также столичные структуры.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ОКТЯБРЯ

2010 - В Согде открыт памятник первым русским учителям, которые в годы становления советской власти прибыли в Ходжент бороться с безграмотностью.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ОКТЯБРЯ

1956 года – родилась общественный деятель, экс-заместитель премьер-министра РТ Рукия Курбанова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2500 м снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью колебание от 2-7 до 7-12 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь . Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.