АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21-22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 21 октября в 15:00 в Культурном Центре «Бактрия» состоится показ фильма «Сын Саула».

- 21 октября состоится 21-й тур чемпионата Таджикистана по футболу среди команд Высшей лиги: «Худжанд» – «Вахш» (центральный стадион, Худжанд) и ЦСКА «Памир» – «Регар-ТадАЗ» (Центральный стадион, запасное поле, Душанбе). Начало матчей 15.30

- 21-23 октября в Душанбе проходит турнир по мини-футболу на соискание Кубка председателя города Душанбе. В соревнованиях участвуют команды министерств и ведомств, организаций и учреждений, а также столичные структуры.

- 22 октября в Таджикском государственном академическом театре опера и балета имени С. Айни в Душанбе состоится концерт фольклорного ансамбля «Памир» под управлением Сохибы Давлатшоевой. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ОКТЯБРЯ

2009 - В Душанбе подписано Соглашение между правительством Республики Таджикистан и Евразийским банком развития (ЕАБР) об условиях пребывания Банка на территории РТ и открыто его представительство.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ОКТЯБРЯ

2001 - В Душанбе состоялась трёхсторонняя встреча президентов РТ Э. Рахмонова, России В. Путина и ИГА Б. Раббани.

2013 - Правительство России одобрило продление срока пребывания в России трудовых мигрантов из Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ОКТЯБРЯ

1921 года – родилась русскоязычная поэтесса Таджикистана Марианна Фофанова.

1929 года – родился доктор биологических наук, профессор Махмуд Исмоилов.

1934 года – родился ученый-фольклорист Нурулло Азимов.

1951 года – родился узбекский писатель Таджикистана Мафтун Чура

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ОКТЯБРЯ

1903-1981 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Сангали Ходжаев.

1937 года – родился дирижер, Заслуженный артист Таджикистана Азиз Неёзмамадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью колебание от 2-7 до 7-12 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.