В Согде двое жителей Истаравшана осуждены за жестокое убийство своего односельчанина: один из них задолжал убитому $20 тыс. и нанял второго для расправы со своим кредитором.

Председательствующая на данном процессе судья Согдийского облсуда Фируза Ахмадзода сообщила «АП», что процесс в отношении двоих обвиняемых предпринимателей, жителей джамоата Гули Сурх города Истаравшана, завершился 16 октября.

47-летний Азам Худжаджонов и 41-летний Юнусджон Мирзоев признаны виновными по статьям 104 (Убийство), 32 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РТ.

Суд приговорил Азама Худжаджонова, признанного организатором преступления, к 22 годам лишения свободы, а Юнусджона Мирзоева - к 20 годам колонии.

«Азам Худжаджонов задолжал у местного предпринимателя - 41-летнего Бахтиёра Асророва денежную сумму в размере 20 тысяч долларов США, но когда Асроров стал требовать назад свои деньги, Худжаджонов решил избавиться от него. Он заказал другого предпринимателя - Ю.Мирзоева, чтобы тот убил Асророва. 17 июля 2017 года примерно в 20:30 на территории артезианского колодца джамоата Гули Сурх в Истаравшане Мирзоев задушил Асророва, который находился в его машине. Предприниматель скончался на месте происшествия. Осужденные спрятали его тело в подвале, а на следующий день сбросили его в реку в реку Зерафшан в Айнинском районе. Утром 20 июля тело Асророва было обнаружено милицией на территории города Пенджикента», - рассказала судья.

По ее словам, приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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