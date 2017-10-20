В Японии определили дату отречения от престола императора, сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun. По данным информированных источников газеты, император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года, а кронпринц Нарухито будет провозглашен новым императором 1 апреля, пишет Медуза.

В свою очередь в пресс-службе правительства Японии даты, названные в публикации Asahi Shimbun, не подтвердили. «Мы не знаем ни об этой публикации, ни о названных в ней датах», — заявила пресс-служба, добавив, что обсуждение процедуры отречения Акихито продолжается.

Император Акихито, которому в настоящий момент 83 года, летом 2015 года объявил, что планирует сложить с себя полномочия.

Законодательство Японии не предусматривает для императоров возможность отречься от престола. Для того, чтобы Акихито смог стать первым за 200 лет императором, покинувшим трон, парламент Японии в июне 2017 год а принял специальный закон.

Наследнику японского престола — крон-принцу Нарухито в настоящий момент 57 лет.