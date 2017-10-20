Власти Испании объявили, что автономный статус Каталонии будет приостановлен, пишет сегодня Медуза.

На экстренном заседании правительства 21 октября, как ожидается, примут решение впервые в истории задействовать 155-ю статью Конституции Испании. Она предусмотрена именно для случаев, когда автономные регионы «не исполняют конституционные обязательства» таким образом, что это «значительно подрывает интересы Испании». Конституция позволяет Мадриду принимать любые «необходимые меры», чтобы восстановить порядок и законность, и брать на себя руководство всеми органами региональной власти.

Мадрид почти три недели ждал от Каталонии конкретного ответа: объявлена независимость или нет. После голосования 1 октября, когда большинство выступило за отделение, парламент Каталонии постановил, что надо начать диалог, а не сразу выступать с декларацией о независимости. Правительство Испании заявило, что решение должно быть однозначным.

Переход к прямому управлению может затянуться, так как правительству надо заручиться поддержкой большинства в сенате. Несмотря на то что у Народной партии премьера Мариано Рахоя достаточно голосов, он должен представить подробный план приостановки автономии. То есть объяснить, какие именно части каталонского правительства теперь будут управляться из Мадрида. Источники El Pais полагают, что внеочередное заседание сената будет назначено на 27 октября, если не возникнет дополнительных препятствий. Это означает, что пока у обеих сторон есть время на переговоры.

Как именно Мадрид будет наводить порядок, пока неизвестно. Он может затребовать любые полномочия и привлечь к ответственности всю верхушку каталонского руководства. До сих пор идет поиск причастных к организации референдума. При этом источники говорят, что речь идет прежде всего о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Когда они состоятся, Мадрид вернет Каталонии полномочия. Все это, скорее всего, будет сопровождаться протестами и забастовками, как уже было во время голосования о независимости.

В ответ на приостановку автономии Каталония объявит о независимости. Утром 19 октября глава региона Карлес Пучдемон в очередной раз заявил, что Мадрид «не понимает проблему и не хочет диалога». Он никак не отреагировал на предложение Рахоя провести досрочные выборы в каталонский парламент и подтвердил: если Мадрид задействует 155-ю статью, Каталония примет декларацию о независимости.

Каталония в любом случае понесет значительные финансовые потери. За три недели после проведения референдума из региона ушли более 800 компаний (от крупнейших банков и страховых компаний до небольших предприятий), которые опасаются нестабильности. Все это прямые потери для регионального бюджета, ведь налоговые отчисления теперь будут происходить по месту новой регистрации. Бронирование гостиниц в Барселоне сократилось на треть, а инвестиции в Каталонию — на 10%. Решения по независимости еще нет, но регион, по предварительным оценкам, уже лишился 4% своего ВВП.