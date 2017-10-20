Правоохранительные органы задержали жителя города Канибадам Мансура Назарова по кличке «Боксер», который являлся криминальным авторитетом и занимался рэкетом в 90-х годах прошлого столетия.

Он задержан по подозрению в убийстве канибадамкского предпринимателя Рауфа Маджидова, совершенного в 1994 году, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В МВД отметили, что в начале 90-х годов прошлого века, Назаров, сколотив преступную группировку, облагал данью местных предпринимателей, а тех, кто отказывался платить, жестоко наказывал.

«В 1994 году житель Канибадама Рауф Маджидов решил заняться бизнесом – продажей муки. Муку Маджидов продавал на территории города Истаравшана, куда «нагрянули» братья Мансур и Фарход Назаровы, вместе со своим товарищем Шавкатом Икромовым. Они потребовали у Рауфа Маджидова и его брата Ваххоба Маджидова «долю» с их бизнеса, и, получив отрицательный ответ, вместе с подельниками избили предпринимателей. От побоев Рауф Маджидов скончался, а его брат Ваххоб получил ранения», - рассказали в МВД.

Мансур Назаров задержан спустя 23 года, и в настоящее время разыскиваются другие участники того преступления, сообщили в МВД.

В последние годы Мансур Назаров работал главой Канибадамского вагоноремонтного завода ГУП «Таджикские железные дороги».

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