Президент РФ Владимир Путин продлил на год срок действия своего указа, согласно которому зарплаты главы государства и председателя правительства, вице-премьеров и министров, генпрокурора, главы СК РФ и руководителя ЦИК уменьшаются на 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, срок действия указа о снижении зарплат высших российских чиновников продлен до 31 декабря 2018 года.

Одновременно с этим продлено действие нормы о сокращении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства страны.

Впервые президент России уменьшил зарплаты чиновников в 2015 году, затем действие данной нормы ежегодно продлевалось.

Согласно официальной декларации, в 2016 году Путин заработал 8,858 млн рублей. Совокупный доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн рублей.

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