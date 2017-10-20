Фото: Фото из официального сайта чемпионата мира

Таджикский спортсмен Сомон Махмадбеков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг на татами в Загребе (Хорватия), где в эти дни проходит чемпионат мира по дзюдо среди молодёжи 2017 года.

Он обыграл Саини Сингха из Индии и Исмаила Ибрагимова из Азербайджана, затем уступил бразильцу Даниелу Каргнину.

В борьбе за третье место таджикский спортсмен нанес поражение испанцу Роке Сальвадору и азербайджанскому атлету Ягубу Джавадову.

В августе Сомон Махмадбеков занял первое место в весовой категории до 66 кг на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров (до 21 года), прошедшем в Араде (Румыния). Ранее, в апреле, дзюдоист завоевал золото Кубка Африки среди юниоров.

Спортсмен, будучи гражданином РФ, живет и тренируется вместе с Махмадбеком Махмадбековым в Иркутске под руководством тренеров Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

На международных соревнованиях Сомон представляет Таджикистан.

В первый день соревнований Сухроб Бокиев (-60 кг), Мухаммадрахим Сарахонов (-66 кг), Хайёмиддин Джабборов и Эрадж Абдуллоев (-73 кг), выиграв по 1-2 поединка, затем уступили своим соперникам и не смогли занять призовые места.

Чемпионат продолжается, впереди выступления Рахматуллобека Фарходова, Джахонгира Маджидова (-81 кг), Ходжимашраба Рахмонова (-90 кг), Темура Рахимова (-100 кг) и Шакармамада Мирмамадова (+100 кг).

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