В ОДКБ весной ожидают повышения террористической угрозы с севера Афганистана, где сейчас скопилось порядка 7 тысяч боевиков, заявил генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. По его словам, странам Организации Договора о коллективной безопасности следует быть готовыми к отражению угрозы вторжения боевиков с территории Афганистана.

В ходе выступления на открытии молодежного форума организации в Белграде её глава выразил опасения в связи с увеличением присутствия запрещённых в России группировок «Талибан» и «Исламское государство» в северной части ИРА.

«На севере Афганистана скапливаются большие и серьезные силы «Талибана», – отметил Хачатуров. – Кроме того, там появился уже ИГИЛ. Их на севере Афганистана мы насчитываем около семи тысяч. Это все очень серьёзно», — сообщил Хачатуров на открытии молодежного форума ОДКБ в Белграде, сообщает Афганистан.ру.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров Sputnik Армения

Генеральный секретарь ОДКБ выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы эскалации угрозы не следует ожидать по причине климатических условий, препятствующих ведению боевых действий в горах, но уже весной 2018 года нужно быть готовыми к отражению возможного наступления боевиков в приграничных районах Таджикистана.

По его словам, сейчас горы в Таджикистане покрылись снегом, и "этим террористам там трудно что-то сделать".

"Но к весне надо быть готовыми. Поэтому мы сейчас проведем учения, чтобы показать врагу, что мы подготовлены, их встретить и наказать, если они попробуют вторгнуться на территориюРреспублики Таджикистан — участника Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул Хачатуров.

На прошлой неделе в Душанбе прошло заседание Совета министров обороны государств Содружества. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу выразил обеспокоенность ситуацией в районе таджикско-афганской границы.

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