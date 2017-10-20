Около 14 килограмм наркотиков изъято в ходе проведения двух оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

Сотрудниками Управления Агентства по ГБАО совместно с военнослужащими пограничных войск ГКНБ РТ в приграничной зоне Майдонак джамоата Поршнев Шугнанского района был задержан 30-летний гражданин Афганистана Зохир валади Пахлавон, сообщает пресс-центр АКН.

Подозреваемый, при помощи надувной камеры от автомобиля, незаконно переплыл реку Пяндж и, тем самым, нарушил государственную границу, и контрабандным путем транспортировал наркотики на территорию Таджикистана. У задержанного изъято 20 брикетов с веществом, имеющим специфический запах.

Согласно справке лаборатории судебных экспертиз УАКН по ГБАО, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», общим весом 9 килограмм 215 грамм.

Кроме того, сотрудниками Агентства при проведении оперативно-розыскных мероприятий возле автостоянки Душанбе-Турсунзаде был задержан гражданин Таджикистана, у которого изъята сумка с 5 брикетами, имеющими специфический запах.

Специалисты Агентства установили, что изъятое вещество является гашишем весом 4 кг 775 гр.

При проведении дополнительных оперативных мероприятий были задержаны ещё двое соучастников данного преступления. Установлено, что оба являются студентами таджикских вузов и приобрели наркотики для последующей продажи у гражданина Афганистана.

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