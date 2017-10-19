Продавцы рынка «Зеленого базара», который был ликвидирован 9 октября, заняли свои места на рынке «Мехргон».

Несмотря на то, что рынок расположен далеко, транспорта, который туда ездит, достаточно, это маршрутки № 1, 25, 2, 67 и 18.

Торговый комплекс «Пойтахт-90» был построен в сентябре 2014 года, на его строительство из бюджетных средств столицы было выделено 202,6 млн сомони (около $40 млн).

Открытие центра было приурочено к 90-летнему юбилею Душанбе. На открытии присутствовал даже глава государства - Эмомали Рахмон, который сказал, что на этом рынке будет трудоустроено 900 человек. Позже этот торговый центр был переименован в «Мехргон».

Однако с 2014 года рынок практически пустует. С апреля текущего года рынок начал арендовать ООО «Торговый центр ‟Истиклол”».

Сам рынок начал заполняться с середины минувшей недели, после ликвидации рынка «Шохмансур».

Сейчас на первом этаже здания расположены ряды с фруктами и овощами, также продают тут специи и лепешки. По периметру - мясные лавки и холодильники с кисломолочными продуктами. На втором этаже рынка продаются сухофрукты, конфеты и мед.

На третьем этаже расположены магазинчики с детской одеждой и точками общественного питания.

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Вокруг «Мехргона» образовался стихийный рынок – тут мешками продают те же овощи, продавцы ждут завершения строительных работ на крытом оптовом базаре сельхозпродукции, на северной стороне рынка.

Не все продавцы довольны расположением торговых точек на рынке.

«Всю свою жизнь я продавал мед, и мое место было там, где продают хлеб. Сейчас нас поместили на втором этаже; за восемь дней, что я нахожусь здесь, я только один раз продал мед, других покупателей у меня не было», - отмечает один из продавцов.

Продавец специй, который представился как Убайдулло, также страдает из-за отсутствия покупателей. По его словам, на рынке «Шохмансур» его точка была прямо у входа на рынок, потому и покупателей было много.

«Я сам некоторое время жил в Индии и изучал тонкости специй. И сейчас тоже импортирую специи из Индии. На Зеленом базаре было много пространства и я мог делать горки из специй до метра, они привлекали клиентов. Здесь такого удовольствия у меня нет, и месторасположение у меня не самое лучшее», - отметил Убайдулло.

Так же считают и продавцы фруктов. Несмотря на то, что они размещены в первом ряду, они говорят, что сам рынок расположен далеко и покупателям невыгодно приезжать сюда.

«Зеленый базар располагался в густонаселенном месте, и туда удобнее было добираться всем. «Мехргон» же располагается очень далеко, в связи с чем люди редко сюда приходят», - отметил собеседник.

Однако самым основным вопросом для продавцов остается размер арендной платы, которую будут с них взимать. В течение трех месяцев им обещали плату не брать, но сколько она будет после, неизвестно. Продавцы опасаются, что гораздо выше той, что они платили на Зеленом базаре.

И о ценах

При входе на рынок стоят тележки, так что таскать с собой тяжелые сумки вам не придется. Половину продавцов уже переодели в форменную одежду «Мехргон», которую они должны купить за 70 сомони.

А что касается цен, то сейчас они не сильно отличаются от тех, что были на «Шохмансуре». Картошка стоит 3 сомони, морковь - 2,5, лук - 1,5. Яблоки и груши можно найти за 8–10 сомони, рис - за 10–12, помидоры и огурцы - за 5–8 сомони.