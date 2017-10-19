Таджикские авиакомпании уже не выписывают авиабилеты на свои рейсы по заграничным паспортам старого образца (синего цвета), у которых ранее был продлен срок действия. Граждане республики шли на такой шаг из-за того, что приобрести новый, биометрический загранпаспорт у них попросту не было возможности: стоимость его оформления обходится в 86 долларов ($75 - корочка, плюс 100 сомони - госпошлина). 

Таджикские авиакомпании заявляют, что граждан Таджикистана не впускают на территорию России по синим загранпаспортам с продленным сроком действия. Не пустят их впредь и на Украину. Об этом "АП" сообщил источник в Минтрансе, добавив, что украинские власти официально уведомили таджикские власти о том, что не будут принимать граждан Таджикистана на свою территорию без наличия биометрических загранпаспортов.

17:00 25 мая, 2016

Таджикам в России на год продлили срок действия «синих» загранпаспортов

Россия также перестала принимать тех граждан Таджикистана, у кого синие загранпаспорта были продлены.

"Поскольку 80% пассажиров приходится на Россию, авиакомпании были вынуждены официально уведомить свои авиакассы, чтобы они не выписывали авиабилеты гражданам с продленными паспортами", - отметил источник в Минтрансе Таджикистана.

Так поступила авиакомпания «Сомон Эйр»: она направила в авиакассы письмо, в котором указывается, что "в связи с продолжающимися запретами на въезд/выезд в страны ближнего и дальнего зарубежья граждан Таджикистана с продленным сроком действия заграничных паспортов, начиная с 16 октября не выписывать авиабилеты  пассажирам по заграничным паспортам с продленным сроком действия".

10:26 22 апреля, 2015

Таджикский паспорт – не совсем удобный для путешествий по миру

Пресс-секретарь авиакомпании «Таджик Эйр» Азиз Хайруллаев отметил "АП", что при переходе границы в ряде стран граждан РТ с продленными синими загранпаспортами не пропускают и возвращают обратно, на родину.

"Мы были вынуждены приостановить продажу авиабилетов на рейсы нашей авиакомпании по предъявлению паспортом синего образца с продленным сроком действия", - отметил он.

По его словам, загранпаспорта старого образца, в которых не стоит штампа о продлении, принимаются для выписки авиабилетов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы загрузка была максимальной, но есть факторы, которые связаны с переходом границы, и мы переживаем за наших пассажиров", - отметил Хайруллаев.

15:47 9 декабря, 2014

В России идет сбор биометрических данных мигрантов для получения загранпаспортов

Между тем, в минувшем году посольство Таджикистана в Москве заявляло, что заграничные паспорта граждан Таджикистана, пребывающих временно в РФ, предыдущего образца продлеваются до 1 июля 2016 года и только на один год – до 1 июля 2017 года.

Таким образом, сроки продленных паспортов таджикских мигрантов, которые все это время находятся в России, уже истекли: те из них, кто не заменил старые загранпаспорта на новые, биометрические,  должны обратиться в посольство РТ в РФ или в генконсульства в других городах для получения сертификата о возвращении в Таджикистан – иначе они покинуть территорию Росси не смогут.

В МИД Таджикистана «АП» сообщили, что ведомство также приостановило процедуру продления загранпаспортов старого образца, перестав их вовсе печатать.

11:00 28 апреля

В Кыргызстане будут бесплатно выдавать биометрические электронные паспорта

Внутри республики сегодня выдаются только биометрические загранпаспорта. «Однако все паспорта прежнего образца синего цвета будут пригодны до окончания срока действия, без каких-либо продлений», - отметили в МИД. 

Напомним, стоимость биометрического паспорта в Таджикистане, который будет подготовлен в течении 15 дней, составляет 75 долларов плюс 100 сомони госпошлина. Те, которые будут изготовлены за 7 дней будут стоит 150 долларов плюс та же сумма госпошлины, а тем, кто хочет их получить за два дня придется раскошелиться на 225 долларов (плюс 100 сомони).

Для сравнения, в Кыргызстане стоимость биометрического паспорта составляет 6 долларов, в Казахстане - 26 долларов.

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