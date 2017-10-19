Турнир по мини-футболу на соискание Кубка председателя города Душанбе стартует 20 октября. Мероприятие организовано исполнительным органом местной государственной власти города Душанбе в честь Дня президента Таджикистана, который отмечается в стране 16 ноября.

В соревнованиях, которые будут продолжаться до 16 ноября, участвуют команды министерств и ведомств, организаций и учреждений, а также столичные структуры.

За этот период на спортивной площадке Центрального республиканского стадиона померяются силами 40 команд.

Победителей ожидают медали, дипломы, а также денежные и материальные призы.

Отметим, что мэром столицы в начале этого года был назначен старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона – Рустам Эмомали. Он сменил на этом посту 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, который являлся бессменным градоначальником в течение последних 19 лет.

День президента Таджикистана был учрежден в мае 2016 года и, соответственно, впервые был отмечен в прошлом году.