Житель Таджикистана неадекватно отреагировал на просьбу полицейских показать документы и избил одного из них. Инцидент произошел вечером 18 октября на 2‐й Рейсовой улице на западе Москвы, передает телеканал "360".
По данным телеканала, во время проверки документов 32-летний мужчина не реагировал на замечания, а когда его попытались задержать, набросился на полицейских с кулаками.
Он несколько раз ударил по лицу 28-летнего сержанта полиции, которому позже пришлось обратиться за медицинской помощью.
Телеканал отмечает, что за избиение сотрудника правоохранительных органов гражданину Таджикистана грозит штраф. По факту произошедшего ведется служебная проверка.
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Лабуда3 часа назад
Капец, столько лайков...ничего хорошего в этом не вижу.
Sabohat Khailoeva4 часа назад
сенсация обычно российские полицейские избивают граждан таджикистан а тут на тебе смелый парен
Душанбе4 часа назад
Конечно это не приемлемо избивать полицейского или не подчинятся закону, но милиция в россии это попрошайки которые в основном живут за счет мигрантов что тоже не приемлео. Не удивлюсь если выяснется что у гр. Таджикистана просто не было достаточно денег чтоб дат на лапу этим ментам и это стало причиной драки
Фаридун5 часов назад
Молодец, аплодирую стоя.