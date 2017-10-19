АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе стартует турнир по мини-футболу на соискание Кубка председателя города Душанбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ОКТЯБРЯ

1936 – В Сталинабаде вступил в строй новый двухэтажный железнодорожный вокзал.

2006 - Дан старт строительству тоннеля под перевалом Шар-Шар.

2011 - Парламенты Таджикистана и Ирана подписали Меморандум о сотрудничестве.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ОКТЯБРЯ

858-941 – родился основоположник таджикско-персидской классической литературы Абуабдулло Рудаки.

1924 – родилась доктор медицинских наук Саъдинисо Хакимова.

1933 – родился заслуженный учитель СССР Иди Халифаев.

1938 – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Бозор Собир.

1950 – родился журналист Курбон Мадалиев.

1953 – родился философ Рустам Назаров.

1959 – родился Герой Советского Союза Александр Мироненко.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, мгла. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.