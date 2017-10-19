В рамках Центрально-азиатского торгового форума, который в эти дни проходит в Алматы, проходит выставка товаров из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. На выставке представлены новые технологии, оборудование и услуги в сфере плодоовощного сектора, транспорта и логистики, обладающие потенциалом для снижения производственных и транспортных расходов в регионе.

На выставке приняли участие представители из более чем 30 компаний стран ЦА, в том числе 5 компаний из Таджикистана.

Стенд Таджикистана был одним из привлекательных

Стенд с таджикскими сушеными абрикосами компании «Абрикос и компания» на торговой выставке пользовался особым успехом, в связи с этим заслужено получил грамоту в рамках седьмого Центрально-азиатского торгового форума.

«Ну, скажите мне честно, какие абрикосы лучше – ваши или наши?», - задал вопрос девушке из Кыргызстана представитель таджикской компании «Абрикос и компания».

Девушка призналась честно, пробуя сушеные таджикские абрикосы: «Ваши слаще…».

1 /22 Таджикская компания «Абрикос и компания» получила грамоту за лучший стенд на торговой выставке в рамках Центрально-азиатского торгового форума.

В этом году участниками форума стали более 500 представителей частного сектора, международных организаций, транспортников, экспортеров, логистических компаний, государственного сектора и др.

Партнёрами Седьмого Центрально-азиатского торгового форума выступили Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), USAID, ЕБРР и другие влиятельные международные организации.

За шесть лет в работе Центрально-Азиатского торгового форума, ставшего брендом как в регионе, так и за его пределами, приняли участие свыше 4000 представителей государственного и частного секторов и отраслевых экспертов из более чем 25 стран.